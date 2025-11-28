Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Italijansko prvenstvo, 13. krog

Petek, 28. 11. 2025, 22.45

52 minut

Italijansko prvenstvo, 13. krog

V izenačeni serie A derbi tokrat igrata Roma in Napoli

Roma | Roma je od prejšnjega kroga vodilna v serie A. | Foto Reuters

Roma je od prejšnjega kroga vodilna v serie A.

Foto: Reuters

Od prejšnjega kroga vodilna v serie A Roma bo za tretjo zaporedno zmago igrala proti tretjemu Napoliju. Ločita ju le dve točki. Italijanska liga je to sezono res izenačena, saj je med prvim in petim klubom le tri točke razlike. AC Milan, ki je drugi, po zmagi na mestnem derbiju to soboto igra proti Laziu, ki je na osmem mestu.

Christian Pulisic, AC Milan : Inter
Sportal Milanu derbi della Madonnina, Roma na vrh

Italijansko prvenstvo, 13. krog:

Petek, 28. november:

Sobota, 29. november:

Nedelja, 30. november:

Ponedeljek, 1. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna), Pulisic (Milan), Paz (Como)
– Anguissa (Napoli), Berardi (Sassuolo), Bonazzoli (Cremonese), Bonny (Inter), Castro (Bologna), De Bruyne (Napoli), Leao (Milan), Martinez (Inter), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Soule (Roma)

Barcelona Valencia
Sportal V la ligi igrajo 14. krog in štejejo milijarde
Napoli Juventus AC Milan Inter Milano Sandi Lovrič Udinese tuja nogometna prvenstva
