V izenačeni serie A derbi tokrat igrata Roma in Napoli

Od prejšnjega kroga vodilna v serie A Roma bo za tretjo zaporedno zmago igrala proti tretjemu Napoliju. Ločita ju le dve točki. Italijanska liga je to sezono res izenačena, saj je med prvim in petim klubom le tri točke razlike. AC Milan, ki je drugi, po zmagi na mestnem derbiju to soboto igra proti Laziu, ki je na osmem mestu.