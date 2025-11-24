Vzemite praznike v svoje roke!

December ima posebno moč. Še preden se prižgejo prve luči, se v nas vzbudita tista otroška radovednost in navdušenje. Marsikdo praznično dekoracijo postavi že pred decembrom, temu trendu pa sledi tudi MERKUR. Razlog je preprost – v hitrem tempu življenja nam že tisti ščepec čarobnosti praznikov prinese nasmeh na obraz. Novembrska predpriprava nam ponuja, da se okrasitve lotimo bolj umirjeno in osredotočeno.

Bordo barva, oplemenitena z zlatimi ali srebrnimi kovinskimi odsevi, ustvarja videz, ki prinaša globino in pridih razkošja. Žametne pentlje in kovinski sijaj sta ključna elementa, ki bosta vašemu prostoru vdahnila prestižno praznično identiteto.

Letos srca osvaja tudi trend domačnosti. Popelje vas nazaj v praznike, ko so bile smrečice polne bleščečih niti, steklenih kroglic, lesenih figuric in okraskov, ki niso bili samo okraski, temveč osebne zgodbe in spomini. Gre za nostalgičen poklon 70. in 80. letom, ko je bil vsak detajl izbran s srcem. Ko je imel božič vonj po naravni smreki in vaniljevih piškotih.

Foto: MERKUR

Naj vaše božično drevo letos prikazuje osebno zgodbo spominov.

Foto: MERKUR

Pestro izbiro okraskov in prazničnih trendov si lahko ogledate v trgovinah MERKUR, kjer vas zimska čarobnost objame že ob vstopu v trgovino. Če vas zanimajo še drugi letošnji trendi, obiščite najbližji MEKRUR ali pobrskajte na spletu , kjer vas letos čakajo štiri različne postavitve in navdihi.

Naročnik oglasnega sporočila je MERKUR TRGOVINA, D. O. O.