Vzemite praznike v svoje roke!
December ima posebno moč. Še preden se prižgejo prve luči, se v nas vzbudita tista otroška radovednost in navdušenje. Marsikdo praznično dekoracijo postavi že pred decembrom, temu trendu pa sledi tudi MERKUR. Razlog je preprost – v hitrem tempu življenja nam že tisti ščepec čarobnosti praznikov prinese nasmeh na obraz. Novembrska predpriprava nam ponuja, da se okrasitve lotimo bolj umirjeno in osredotočeno.
PRAZNIČNA ELEGANCA
Bordo barva, oplemenitena z zlatimi ali srebrnimi kovinskimi odsevi, ustvarja videz, ki prinaša globino in pridih razkošja. Žametne pentlje in kovinski sijaj sta ključna elementa, ki bosta vašemu prostoru vdahnila prestižno praznično identiteto.
BOŽIČKOVA VAS
Letos srca osvaja tudi trend domačnosti. Popelje vas nazaj v praznike, ko so bile smrečice polne bleščečih niti, steklenih kroglic, lesenih figuric in okraskov, ki niso bili samo okraski, temveč osebne zgodbe in spomini. Gre za nostalgičen poklon 70. in 80. letom, ko je bil vsak detajl izbran s srcem. Ko je imel božič vonj po naravni smreki in vaniljevih piškotih.
Naj vaše božično drevo letos prikazuje osebno zgodbo spominov.
Naročnik oglasnega sporočila je MERKUR TRGOVINA, D. O. O.