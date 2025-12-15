Dve čokoladi milka za ceno ene – akcija, ki je pred dnevi v nekaterih trgovinah po Sloveniji prijetno presenetila kupce. Za 270-gramsko milko je v večini trgovin danes treba odšteti 5,49 evra, še nedolgo nazaj pa smo jo kupovali za dobre tri evre. Občutna podražitev čokolade je posledica dviga cene kakavovih zrn, ki je konec leta 2024 dosegla rekordnih 11 tisoč evrov na tono. Dobra novica je, da se stanje na trgu počasi umirja, cene kakava pa so v letošnjem letu padle za 45 odstotkov. Ali to pomeni, da bo cena čokolade tudi po koncu prazničnih akcijskih ponudb ostala nižja?

Dolga leta je bila cena kakavovih zrn precej stabilna, okoli 2.500 evrov na tono. Od leta 2023 je močno narasla in konec leta 2024 dosegla rekordnih 11 tisoč evrov na tono. Visoka cena kakava je posledica neugodnih vremenskih razmer in slabe letine v državah proizvajalkah. Zaradi omejene ponudbe in velikega povpraševanja so se cene dvignile, še dodatno so k visoki ceni končne surovine prispevale inflacija in višje cene nafte.

V letošnjem letu smo bili priča preobratu. Če je bila cena za tono kakava v začetku leta 2025 dobrih deset tisoč evrov, se glede na podatke Mednarodne organizacije za kakav (ICCO), ki dnevno določa cene kakava, danes giblje med pet in šest tisoč evrov na tono kakava. To pomeni, da je cena kakava od januarja padla za kar 45 odstotkov. Padec cene je mogoče razložiti z optimističnimi napovedmi letine in koncem špekulacij, ki so poganjale rast cen v letih 2023 in 2024. Kljub temu pa ostajajo trenutne cene dvakrat višje od povprečja med letoma 2012 in 2022, ko se je cena kakava gibala okoli 2.500 evrov na tono.



Je čokolada postala luksuz?

Nihanje cen kakava so zelo dobro občutili potrošniki, ki so bili ob obisku trgovine vsakič znova šokirani. Leta 2023 je bila cena 270-gramske milke v Sparu 3,45 evra, konec leta 2024 pa že 5,49 evra, kolikor stane še danes. Po isti ceni jo prodajajo tudi v Mercatorju in Lidlu.

Da je čokolada postala občutno predraga, se strinjajo slovenski potrošniki, ki svoje nezadovoljstvo izražajo na družbenih omrežjih. Na spletni strani Reddit so uporabniki razglabljali o cenah in kvaliteti čokolade milka. Strinjali so se, da je poleg višje cene padla tudi kakovost čokolade, zaradi česar je ne kupujejo več.

Trgovci ponujajo popuste

Po poročanju nemškega portala Wiwo ameriški živilski koncern Mondelez, ki med drugim stoji tudi za blagovno znamko Milka, beleži upad priljubljenosti pri potrošnikih. Poleg zvišanja cen so se odločili za še eno potezo, ki je razjezila kupce – zmanjšali so velikost embalaže. Nemški trgovci opažajo, da se je zanimanje za čokolado milka znižalo, zaradi česar so začeli ponujati popuste.

V zadnjem času smo tudi na policah nekaterih slovenskih trgovcev opazili različne akcijske ponudbe. Najprej je kupce prijeto presenetila akcija, ko so ob nakupu ene milke dobili eno zastonj. Nekateri trgovci pa 90 gramsko milko ponujajo po znižani ceni, in sicer iz 1,99 evra na 1,29 evra. V trgovini Spar so pojasnili, da so akcijske ponudbe, še posebej v času praznikov, nekaj običajnega, večjih sprememb pri prodaji čokolade pa da ne opažajo.

Bo posledica padca cen kakava cenejša čokolada na trgovskih policah? Foto: Siol.net

Rahel upad potrošnje čokolade medtem zaznavajo pri Lidlu. Pojasnili so, da sta rekordna podražitev kakava in s tem rast maloprodajnih cen čokolade vplivali na nakupne navade potrošnikov. "Ker čokolada ni osnovna dobrina, je kategorija bolj občutljiva na podražitve, zato tudi pri nas beležimo nekolikšen upad potrošnje," pravijo pri Lidlu in dodajajo, da s stalnimi akcijami in drugimi ugodnostmi poskušajo vpliv podražitve v čim manjši meri prenesti na kupca.

"Kupci sicer postajajo vse bolj cenovno občutljivi in racionalni, posledično tako opažamo postopen premik od blagovnih znamk k lastnim blagovnim znamkam, katerih priljubljenost narašča," razložijo pri Lidlu.

Pri Lidlu opažajo, da vse več kupcev posega po čokoladah lastnih blagovnih znamk. Foto: Siol.net

Ker je cena kakava v letu 2025 padla za skoraj polovico, se poraja vprašanje, ali se bo to odražalo tudi v cenah čokolade na trgovskih policah po koncu prazničnih akcijskih ponudb ali pa bo želja po dobičku proizvajalcev in trgovcev prevelika, zaradi česar bi se lahko cene čokolade spet zvišale.