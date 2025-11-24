Arsenal suveren na mestnem derbiju, United igra z Evertonom

Nogometaši Chelseaja so v uvodni tekmi 12. kroga angleške premier lige v gosteh premagali Burnley (2:0) in se zavihteli na drugo mesto. Liverpool je bil nemočen na Anfieldu, proti Nottinghamu je izgubil z 0:3. Rdeči so na lestvici padli na 11. mesto. Newcastle je na St. James Parku zadal Manchester Cityju boleč poraz (2:1). Vodilni Arsenal je v nedeljo gostil londonskega tekmeca Tottenham in slavil s 4:1 Jaka Bijol je s klopi pospremil poraz Leedsa proti Aston Villi (1:2). Na zadnji tekmi kroga v ponedeljek zvečer Manchester United brez poškodovanega Benjamina Šeška igra proti Evertonu.

Branilci naslova angleškega prvenstva, nogometaši Liverpoola, ne najdejo poti iz krize. V 12. krogu so pred svojimi navijači z 0:3 izgubili proti Nottingham Forestu, ki je bila pred dvobojem na predzadnjem mestu lestvice. Liverpool je po šestem porazu na zadnjih šestih tekmah padel na 11. mesto prvenstvene razpredelnice. Gostitelji so sicer imeli veliko terensko premoč, a njihovi napadi so bili jalovi, bili so celo manj nevarni od tekmecev.

Trener Liverpoola Arne Slot ne more biti zadovoljen s predstavami rdečih v zadnjih mesecih. Foto: Reuters

Ti so povedli v 33. minuti, ko se je po kotu v kazenskem prostoru odlično znašel Brazilec Murillo, ki je z močnim diagonalnim strelom premagal povratnika na gol Liverpoola, rojaka Alissona Beckerja. Na 2:0 je v prvem napadu drugega dela povišal Nicolo Savona, ki je izkoristil prodor in podajo z leve strani Neca Williamsa. Končni izid je v 78. minuti postavil Morgan Gibbs-White.

Nottingham je na Anfieldu zmagal kar s 3:0. Foto: Reuters

Srake prvič po šestih letih premagale City

Nogometaši Manchester Cityja so v zadnjem času kazali izvrstno formo, z izidi in igrami napovedovali boj za naslov prvaka, a v 12. krogu na gostovanju pri Newcastlu naleteli na mino. Domači so jih v izvrstni predstavi premagali z 2:1, oba gola pa je dosegel Harvey Barnes. City je tako izgubil eno mesto na lestvici, na drugem mestu ga je prehitel Chelsea.

Tekma v Newcastlu je ponudila predstavo z veliko priložnostmi. Več so jih imeli gostitelji, ekipo Pepa Guardiole je reševal vratar Gianluigi Donnarumma, ki je jezil predvsem nemškega napadalca Nicka Woltemadeja, ta ga nikakor ni mogel premagati.

Harvey Barnes je dvakrat zatresel mrežo Manchester Cityja. Foto: Reuters

Tudi Barnes je že pred goloma imel nekaj priložnosti, nekaj so jih imeli tudi gosti na čelu z Erlingom Haalandom, mreža pa se je prvič zatresla v 63. minuti, ko je Barnes natančno streljal z roba kazenskega prostora. Gosti so izenačili le štiri minute pozneje, po kotu se je v kazenskem prostoru in gneči v njem dobro znašel Ruben Dias, isto pa velja za Barnesa v 70. minuti. V gol je spravil žogo, ki se je po strelu Bruna Guimaraesa odbila od prečke.

Newcastle je z zmago dokazal, da precej bolje igra na domačem igrišču, City pa je premagal šele drugič na zadnjih 36 tekmah in prvič po letu 2019.

Chelsea se je povzpel na drugo mesto

Tudi svetovni prvak Chelsea v igri ne blesti, a osvaja točke. Tokrat jih je osvojil pri Burnleyju, zmagal je z 2:0. Gola sta dosegla Pedro Neto v 37. in Enzo Fernandez v 88. minuti.

Pedro Neto je popeljal Chelsea v vodstvo proti Burnleyju. Končni rezultat je postavil Enzo Fernandez. Foto: Reuters

Velik skok na lestvici je uspel Crystal Palaceu. Po zmagi 2:0 proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu je skočil na četrto mesto, na peto pa je napredoval Brighton, ki je po preobratu z 2:1 ugnal Brentford. Gosti so imeli v četrti minuti sodnikovega dodatka priložnost za izenačenje, a je Igor Thiago zapravil svojo drugo enajstmetrovko, pri prvi najstrožji kazni je bil uspešen.

Sunderland počasi izgublja stik z vrhom. Tretji poraz v sezoni je doživel na gostovanju pri Fulhamu, v 84. minuti ga je razžalostil gol Raula Jimeneza. Pozno je prišel tudi razplet tekme med Bournemouthom in West Hamom, gosti so po polčasu vodili z 2:0, domači pa so izenačili na 2:2 v 81. minuti, ko je gol dosegel Enes Ünal.

Leeds United Jake Bijola je v nedeljo popoldan doma klonil proti Aston Villi z 1:2. Domače je v vodstvo v osmi minuti popeljal Lucas Nmecha, Morgan Rogers pa je z dvema zadetkoma v drugem polčasu poskrbel za preobrat. Slovenski branilec je tokrat obsedel na klopi.

Amorim: Pričakujem, da bo Ben nazaj v nekaj tednih

Ruben Amorim Foto: Reuters Na uradni novinarski konferenci pred ponedeljkovo tekmo z Evertonom je trener Manchester United Ruben Amorim potrdil, da bo Benjamin Šeško odstoten več tednov. "Manjkal bo nekaj tednov. Ne vemo točno, koliko. A poškodba ni tako resna. Moramo pa biti previdni. Okreval bo. Dela rehabilitacijo. Počuti se že bolje. Pričakujem, da bo Ben nazaj v nekaj tednih." Koleno si je poškodoval na tekmi prejšnjega kroga proti Tottenhamu. Portugalski trener si želi, da bi se slovenski napadalec vrnil vsaj do sredine decembra, saj bo takrat ostal brez Bryana Mbuema in Amada Dialloja, ki odhajata na afriški pokal narodov, ki se začne 21. decembra. Sta namreč reprezentanta Kameruna oziroma Slonokoščene obale.

Pred začetkom 12. kroga je bil United na sedmem mestu prvenstvene lestvice, samo točko za prvo četverico. Trenutno imajo sicer rdeči vragi vsaj na papirju nekaj lažjih nasprotnikov, samo trije od naslednjih desetih so trenutno v prvi deseterici.

