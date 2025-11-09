Liverpool nemočen pri Manchester Cityju, Bijolov Leeds poražen, skrbi zaradi Šeška

Že uvod v 11. krog je pripadel Manchester Unitedu, ki je remiziral v Londonu pri Tottenhamu (2:2). Benjamin Šeško je dvoboj začel na klopi in vstopil v 58. minuti, a v 88. minuti nerodno pristal na nogi in poškodovan odšel v slačilnico. Danes ga čakajo temeljitejši pregledi, po katerih bo jasno, za kako hudo poškodbo gre. Vodilni Arsenal je v sodnikovem dodatku ostal brez treh točk, Sunderlandu je remi priboril Brian Brobbey (2:2). Jaka Bijol je v nedeljo z Leedsom izgubil pri Nottingham Forestu (1:3), v velikem derbiju kroga pa sta se pomerila Manchester City in Liverpool. Meščani so zmagali s 3:0.

Derbi na Etihadu

Največje pozornosti v tem krogu je bil deležen nedeljski derbi na Etihadu, kjer je Manchester City s 3:0 premagal Liverpool. Poseben jubilej je praznoval trener sinje-modrih, Španec Pep Guardiola. Vodil je namreč svojo jubilejno tisočo tekmo in se veselil še svoje 716. zmage. City se je vodilnemu Arsenalu približal na štiri točke zaostanka.

Erling Haaland je v 13,. minuti derbija na Etihadu zastreljal enajstmetrovko, napako pa popravil 16 minut kasneje z golom za vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Meščani so derbi začeli bolj odločno, si že v 13. minuti priigrali enajstmetrovko, a je Erling Haaland strel z bele točke zapravil. Napako je Norvežan popravil v 29. minuti, ko je po podaji Matheusa Nunesa poskrbel za vodstvo z 1:0. Deset minut kasneje je kazalo na izenačenje, ko je mrežo Gianluigija Donnarumme po krasni podaji Mohameda Salaha zatresel Virgil van Dijk po strelu z glavo. A izkazalo se je, da je bil nizozemski branilec v prepovedanem položaju, zato sodnik gola ni priznal. So se pa v tretji minuto sodnikovega podaljška zopet veselili domači navijači, Bernardo Silva je s podajo našel Nica, ta je streljal z roba kazenskega prostora, žoga je oplazila enega od igralcev in gostujoči čuvaj mreže Giorgi Mamardašvili je bil nemočen. City je na odmor odšel s prednostjo 2:0. V 63. minuti je bilo še 3:0 za domače, strelec pa Jeremy Doku.

Jaka Bijol je spopad z Nottingham Forestom začel v prvi enajsterici Leedsa. Foto: Reuters

Bijolov Leeds izgubil v Nottinghamu

Leeds je v nedeljo z 1:3 izgubil na gostovanju pri Nottingham Forestu. Jaka Bijol je tekmo začel v začetni enajsterici gostov, se že po 13 minutah igre s soigralci veselil vodstva, za katerega je poskrbel Lukas Nmecha, a je bilo veselje kratkotrajno, le dve minuti kasneje so namreč domači izenačili z zadetkom Ibrahima Sangareja. Pi 1:1 je ostalo vse do 68. minute, ko je za veselje domačih navijačev poskrbel Morgan Gibbs-White. Bijol je bil v 82. minuti zamenjan, končni izid pa je v sodnikovem dodatku z enajstih metrov postavil Elliot Anderson.

Benjamin Šeško je vstopil v igro v drugem polčasu, a se pred koncem poškodoval in moral z zelenice. A trener ni imel več menjav. Tako so ostali z igralcem manj in v sodnikovem dodatku so dobili drugi gol. Foto: Reuters

Šeško predčasno v slačilnico, Manchester z igralcem manj

Manchester United je na gostovanju pri Tottenhaku vodili od sredine prvega polčasa, ko je zadel Bryan Mbeumo. Benjamin Šeško je bil med rezervisti, a dobil priložnost v drugem polčasu. Imel je eno lepo priložnost, a je ni izkoristil. Ko je bilo 1:1, se je slovenski reprezentant poškodoval v obetavnem protinapadu in moral z zelenice. Ruben Amorim ni imel več menjav, zato so rdeči vragi zaključek tekme odigrali z igralcem manj. V sodnikovem dodatku sta obe ekipi zadeli še enkrat in dvoboj se je končal z remijem 2:2. Spurs so že mislili, da so zmagali, ko je v 91. minuti z glavo zadel Wilson Odoberto Richarlison, a je po podaji Bruna Fernandesa iz kota v 96. minuti za 2:2 zadel Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt je v 96. minuti rešil vsaj točko Manchestru. Foto: Reuters

Sunderlandu v dodatku vzel točko vodilnemu Arsenalu

Brian Brobbey je zadel za končni izid 2:2. Foto: Reuters Nogometaši Sunderlanda so dokazali, da so zasluženo pri vrhu prvenstvene razpredelnice. Pred svojimi navijači so vzeli dve točki vodilnemu Arsenalu, tekma se je končala z izidom 2:2. Domači so ob polčasu celo vodili, a je Londončanom v drugem uspel preobrat. Sunderland je do uspeha poskušal priti z obrambno igro. V prvem delu mu je ta odlično uspevala, gosti so si kljub veliki terenski premoči prvo priložnost pripravili šele v dodatku prvega dela. Pred tem pa so že prejeli zadetek, po prekinitvi in lepi akciji je žogo pod prečko poslal Daniel Ballard.

Toda v drugem delu prednosti niso zadržali. V 54. minuti jim je agresivni Declan Rice ukradel žogo pred kazenskim prostorom, napako pa je kaznoval Bukayo Saka. Kmalu zatem je Arsenal prek Martina Zubimendija zadel prečko, bolj natančen pa je bil s strelom od daleč v 74. minuti Leandro Trossard. A njegov gol ni zadostoval za tri točke, v sodnikovem dodatku se je pred golom Londončanov odlično znašel Brian Brobbey.

Chelsea je na zadnji sobotni tekmi s 3:0 premagal Wolverhampton in zaostanek za Arsenalom znižal na šest točk.

