Oven

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno.

Bik

Samski ste pripravljeni na večer, od katerega pričakujete veliko. Celo preveč. Postavite realna pričakovanja, še bolje pa bi bilo, če jih sploh ne bi imeli. Čaka vas prijeten večer v družbi prijateljev in znancev. Vezani ste srečni in komaj čakate na čas, ki ga bosta preživela s parterjem.

Dvojčka

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu in da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Mlajšemu, neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to mirno.

Rak

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Lev

Tisti, ki vas je partner v preteklih dneh razočaral, se boste pomirili. Ponudili mu boste še eno priložnost. Ljubezen med vama bo močnejša kot kdajkoli prej. Učite se iz preteklih napak in pazite, kako boste ravnali v prihodnosti. Dovolite mu, da izrazi svoje mnenje na iskren način. V razmerje vključite več razuma.

Devica

Prebudilo se bo vprašanje nasledstva ali skupne lastnine. Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja ter medosebnega razumevanja.

Tehtnica

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Škorpijon

K situacijam začnite pristopati na nov, svež način. Poslovne zadeve bodo zahtevale večjo posvečenost, ki bo obrodila sadove. Vezani boste pomagali partnerju pri reševanju določenih vprašanj glede njegovih težav. Samski, v primeru, da ne boste razpoloženi, rajši odpovejte dogovor.

Strelec

Današnji dan bi lahko v vaše življenje prinesel iluzije in nerazumevanje. Zelo verjetno bo prišlo do manjših prepirov in trenutkov zmedenosti. Tega ne vzemite preveč resno, kajti že jutri boste stvari videli bolj jasno. Dobro razmislite, preden boste kaj izrekli, da ne boste kasneje tega žalovali.

Kozorog

Zelo verjetno se boste danes znašli v situaciji, kjer boste lahko izbirali med dvema ljubimcema. Morali se boste odločiti in to bo za vas predstavljalo dokaj velik izziv. Namreč oba imata lastnosti, ki jih občudujete. Vzemite si nekaj časa, da se boste pravilno odločili. Razmislite, preden boste ukrepali, da vam ne bo kasneje žal.

Vodnar

Danes boste zelo sočutni do drugih. Stopili boste z vaše poti, da bi pomagali prijatelju ali ljubljeni osebi v težkih časih. To bo najverjetneje v obliki čustvene podpore. Že to, da boste osebo poslušali, ji bo veliko pomenilo. Na koncu se boste tudi sami počutili veliko boljše, saj boste vedeli, da ste nekomu pomagali.

Ribi

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Psihološko čiščenje vas bo pomladilo in energija se bo obnovila.