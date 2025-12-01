Oven

Na poslovnem področju si boste lahko kar malce oddahnili, saj vam bo dan prinesel dobre novice in kar velik uspeh. Vstopili boste v obdobje, ko boste samo pridobivali. Nagrajeni boste bili v obliki slave, denarja in uspeha. Bodite pripravljeni sprejeti več, kot pa ste sploh kdaj pričakovali.

Bik

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Dvojčka

Trenutno se učite nekaj novega, kar vam bo v veliko pomoč na dolgi rok. Ne bodite prehitri, a poskusite in spremenite stvari samo zaradi tega, ker ne odgovarjajo vašim standardom. Čeprav so konflikti in nesporazumi naredili komunikacijo težko, boste dobili veliko moči iz vztrajnosti.

Rak

Danes boste spet kritizirali druge, zaradi česar boste bili tudi sami tarča. Spoznali boste, da dobivate nazaj tisto, kar ste v preteklosti izločili. Zbudili se boste ob dejstvu, da če boste preveč kritični do drugih, boste sprožili nepotrebno bolečino in trpljenje. Namesto kritik raje izpostavite pozitivne stvari in dobili boste neverjetne rezultate.

Lev

Danes boste žalostno spoznali, da vaša služba od vas zahteva več, kot pa ste zmožni dati. Domači razumejo, zakaj morate več pozornosti namenjati delu, zato ne imejte slabe vesti, se jim pa zvečer kljub utrujenosti skušajte posvetiti. Od neke osebe veliko pričakujete in ne bo vas razočarala, samo ne prehitevajte dogodkov.

Devica

Prvi boste izvedeli pomembno novico. Morali se boste tudi odločiti, komu jo boste povedali in komu ne. Manj ljudem boste zaupali, večje bodo možnosti, da informacija ne bo ušla do napačnih ljudi. Vsekakor premislite, komu jo boste zaupali in kdo so pravi prijatelji v takšnih časih.

Tehtnica

Stvari se bodo spremenile in znaki bodo danes zelo očitni. Vse, kar je včasih bilo trdno in stabilno, se bo podrlo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive večino časa, a včasih je tudi dobro, da pride nekdo mimo in malo premeša stvari, da se lahko znebimo odvečnih in nepotrebnih stvari.

Škorpijon

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Strelec

Ničesar ne pričakujte, pa ne boste razočarani. V službi boste bolj raztreseni kot običajno. Drugim boste v veliko podporo, vendar ne pretiravajte. Ne boste zadovoljni, če vas bodo preveč gnali in vam ukazovali, kaj naj naredite. Ostanite mirni in trdno na tleh. Bolj zadovoljni boste tisti, ki ste samozaposleni.

Kozorog

Poskusite danes najti več spodbudnih in lepih besed, nasmehnite se in podarite komu kompliment. Dobro bi bilo, da bi se malo sprostili. Privoščite si nekaj novega, saj se zadnje čase gibljete po enih in istih starih vzorcih. Ne dovolite si, da bi vas nesoglasja na čustvenem področju spravila v slabo voljo.

Vodnar

Počutite se osamljene. Čutite, da si s prijatelji niste več blizu in ne znate si razložiti, kdaj se je to zgodilo, sploh pa ne, zakaj se je to zgodilo. Vzemite si čas zase, razmislite, kaj si želite in v ozir vzemite tudi spremembe. Mogoče je čas, da se preselite ali zamenjate službo. Sprememba vam bo dobro dela.

Ribi

Pred vami je nov dan. Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, pojdite na svež zrak.