Oven

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje bo izvrstno.

Bik

Danes se boste spominjali boleče ljubezenske izkušnje iz preteklosti. Če ste se pred kratkim razšli, potem je čas, da se spravite v red. Zavedajte se, da je v vsakem slabem tudi nekaj dobrega, zato cenite trenutni čas. Posvetite se sebi in gradite na svoji čustveni zrelosti. Kmalu boste spoznali, da sedaj živite polnejše.

Dvojčka

Dan vam bo pisan na kožo. Tako samski kot vezani boste čutili, da se zaljubljate oziroma ste zaljubljeni. Vezani se boste navduševali nad svojim partnerjem, kovali ga boste v zvezde. Samski boste zasanjani. Če ste pred kratkim spoznali novo osebo, potem je čas, da se soočite s svojo zaljubljenostjo.

Rak

Lahko bi prihajalo do raznih zapletov pri sporazumevanju. Če boste že zakuhali kakšno težavo, nikar ne pojdite predaleč. Začeli boste nekaj, za kar se bo na koncu izkazalo, da ni bilo vredno vašega truda. Poskušali se boste prilagoditi potrebam drugih ljudi. Bodite previdni, da ne bo videti tako, kot da nimate svojega mnenja.

Lev

Vaše razpoloženje bo zelo veselo in nepredvidljivo, kar ne boste mogli ostati pri miru. Iskali boste zanimive sogovornike, izmenjavali nove zamisli in počeli prav vse, samo da ne bi zapadli v rutino. Toda nikar ne pretiravajte. Namenite več časa svojemu dobremu počutju in mislite pozitivno.

Devica

Pri spoznavanju novih ljudi boste veliko bolj sramežljivi kot pa običajno. Resnično se boste trudili vzpostaviti pristni stik. V zameno boste zahtevali prijateljstvo. Želite si globokih odnosov. Bodite previdni, kajti določeni ljudje ne bodo izpolnili vaših pričakovanj. Morda bi bilo dobro, da bi svoje občutke obdržali zase.

Tehtnica

Vaše razpoloženje bo v izjemnem ravnotežju med čustvi in dolžnostjo. Drugi vas bodo videli kot sproščeno in umirjeno osebo, ki ima nadzor nad položajem in vse niti v rokah. Ne boste se razburjali, kajti danes boste hrepeneli po prijetnem in sproščenem okolju. Končno boste vedeli, kaj si v življenju resnično želite.

Škorpijon

Danes boste zelo disciplinirani in pripravljeni na trdo delo. Obveznosti vam ne bodo predstavljale nikakršnih težav in z veseljem se boste zakopali tudi v najzahtevnejše naloge. S tem boste prenesli tudi veliko navdušenja na sodelavce. Razpoloženje bo sicer nihalo in ne boste prepričani, po čem hrepenite.

Strelec

Vezani ste naveličani rutine, ki jo imata s parterjem. Bodite vi nosilec sprememb in predlagajte prijeten večerni sprehod. Tega že dolgo niste storili, sprehod pa bo prijal obema. Samski si želite novih poznanstev. Dan bo kot nalašč za to. Pokličite najboljšega prijatelja in odpravita se novim dogodivščinam naproti.

Kozorog

Počutili se boste ujete in potisnjene v kot. Ne pozabite na svobodno voljo. Kadarkoli lahko prekinite zadeve, ki vam niso po godu. Ne pustite, da bi vas drugi prisilili v nekaj. Ste v obdobju, ko je čas pravi za zaključke. Znebite se stvari, ki jih v življenju ne potrebujete več ali vas samo ovirajo.

Vodnar

Tudi danes bosta lahko vaš mir in osredotočenost pri delu ogrožena, saj vam bo po vsej verjetnosti nekdo spet nagajal. Ne pustite se zmotiti in imejte v mislih, da ima vsak zakaj svoj zato. Izogibajte se govoricam in pogovorom ter se osredotočite na svoje delovne obveznosti. Pazite na odlive z bančnega računa.

Ribi

Pred vami je pomemben dan, ki vam bo lahko prinesel veliko spremembo. Odločitev, ki jo boste sprejeli, bo morda vsebovala kanček tveganja. Vse skupaj pa vam bo prineslo dolgoročno korist. Ves dan boste borbeni in tekmovalni, kar bo še dodatno vplivalo na končni cilj. A vseeno si nekje postavite meje.