Avtor:
Siol.net

Nedelja,
21. 12. 2025,
14.38

Nedelja, 21. 12. 2025, 14.38

Za te znake horoskopa je prišla zima velikih sprememb

ženska, zima | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko se večina ljudi pripravlja na mirne zimske dni, pa zvezde pripadnikom treh nebesnih znamenj napovedujejo, da bo ta zima zanje zelo turbulentno obdobje.

Kozorog

Vztrajni kozorogi pozimi delajo obračun svojega življenja. Vse, kar so skozi leta potrpežljivo gradili, od kariere do odnosov, je zdaj treba prevetriti. Mnogi bodo občutili, da jih delo, na katerega so bili nekoč ponosni, ne izpolnjuje več, in da zveze, ki so jih ohranjali iz navade, zahtevajo brutalno iskrenost. Spremembe se ne bodo zgodile čez noč in bodo zahtevale napor, a so neizbežne. Če si bodo upali priznati, da si želijo nečesa drugačnega, bodo pomlad dočakali z olajšanjem.

Rak

Rake čaka zima globokih čustvenih rezov, a tudi priložnosti za dokončno zacelitev. Preteklosti, ki jo nosijo kot težko breme, ne bodo mogli več ignorirati, na površje bodo priplavale stare ljubezni in občutki, ki so jih tiščali v sebi. A to ni obdobje, ki bi jih zlomilo, ampak jih bo osvobodilo. Namesto da bi težave pometali pod preprogo, jim bo soočenje z bolečino prineslo največji notranji preporod v zadnjih nekaj letih. Sprememba bo tiha in osebna, a bodo njeni zdravilni učinki dolgoročni.

Vodnar

Vodnarjem zima prinaša skorajda revolucionarne spremembe, ki bodo temeljito pretresle njihov vsakdan. Načrti se bodo nepričakovano spremenili, ustaljena pravila se bodo rušila, že začrtana pot pa se bo nenadoma zdela le kot ena od mnogih možnosti. Mnogi se bodo soočili z odločitvami, ki terjajo veliko poguma, kot so selitev, odpoved v službi ali prekinitev odnosa, ki jih duši. Čeprav bo občutek, da izgubljajo tla pod nogami, sprva neprijeten, pa bo prinesel prostor za nekaj novega.

Preverite svoj današnji horoskop.

