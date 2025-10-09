Ljudje, rojeni v teh znakih, vas bodo po razhodu hitro preboleli

Konec zveze je za večino ljudi težek in boleč proces, ki lahko traja zelo dolgo. Pripadniki treh nebesnih znamenj pa so znani po tem, da se zelo hitro poberejo in odpravijo novim izkušnjam naproti.

Oven

Ovni ne izgubljajo časa z žalovanjem za izgubljeno ljubeznijo, saj jih njihova prirojena želja po gibanju in pustolovščinah sili naprej. Ko se s partnerjem razidejo, zelo hitro najdejo nove aktivnosti in ljudi, s katerimi si bodo zapolnili vsakdan. Namesto da bi se zataknili v preteklosti, se usmerijo k tistemu, kar šele prihaja.

Strelec

Strelci so znani po svoji svobodomiselnosti in raziskovalnem duhu. Konec zveze zanje ni konec življenja, ampak priložnost za nov začetek. Hitro najdejo smisel v novih doživetjih, pa naj gre za potovanja, druženje ali učenja česa novega, zato za koncem ljubezni žalujejo veliko krajši čas kot večina drugih ljudi.

Vodnar

Vodnarji imajo do čustev zelo racionalen odnos s precejšnjo mero distance. Ko se razidejo s partnerjem, to razumejo kot naravni potek stvari, ne pa kot tragedijo. Povsem so usmerjeni v prihodnost in inovativne ideje jim pomagajo, da se hitro ločijo od preteklosti. Poberejo se in nadaljujejo brez pretirane žalosti.