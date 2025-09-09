Astrološki packi: to so najbolj neurejeni znaki horoskopa

Čistoča in urejenost so za mnoge ljudi pogoj, da se počutijo bolj prijetno, obstajajo pa tudi takšni, ki jih nered in umazanija preprosto ne motita. Čiščenje in pospravljanje vedno prestavljajo na jutri, ker so njihove prioritete povsem drugje. To velja predvsem za tri nebesna znamenja.

Strelec

Strelci so znani po svojem nemirnem duhu in neprestani želji po novih doživetjih. Dom jim predstavlja le vmesno postajo med pustolovščinami, zato jih nered sploh ne moti. Raje se družijo in raziskujejo nove kraje, kot pa da bi čistili kopalnico in ribali tla. Njihov moto je: življenje je prekratko, da bi ga zapravljali z vsakodnevnim pospravljanjem.

Dvojčka

Dvojčki imajo toliko idej in načrtov, da preprosto nimajo časa za temeljito čiščenje. Njihovo domovanje je pogosto podobno njihovim mislim: poln je drobnarij, papirjev in predmetov, ki jih nimajo časa zložiti. Radi imajo druženje in komunikacijo, a gosti pri njih doma neredko naletijo na popoln kaos, v čemer pa dvojčki ne vidijo nobene težave.

Ribi

Ribe so sanjači, ki zlahka izgubijo občutek za vsakodnevne obveze. Njihov svet domišljije in ustvarjalnosti jih pogosto oddalji od skrbi za urejenost prostora, v katerem živijo. Nered jih ne moti, ker se bolj osredotočajo na občutke kot pa na fizičen red. Da bi bilo treba pospraviti, se spomnijo šele, ko nanje "pritisne" resnično življenje.