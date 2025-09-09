Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
9. 9. 2025,
21.49

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti horoskop ribi horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop horoskop

Torek, 9. 9. 2025, 21.49

1 ura, 13 minut

Astrološki packi: to so najbolj neurejeni znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
nered, pospravljanje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Čistoča in urejenost so za mnoge ljudi pogoj, da se počutijo bolj prijetno, obstajajo pa tudi takšni, ki jih nered in umazanija preprosto ne motita. Čiščenje in pospravljanje vedno prestavljajo na jutri, ker so njihove prioritete povsem drugje. To velja predvsem za tri nebesna znamenja.

Strelec

Strelci so znani po svojem nemirnem duhu in neprestani želji po novih doživetjih. Dom jim predstavlja le vmesno postajo med pustolovščinami, zato jih nered sploh ne moti. Raje se družijo in raziskujejo nove kraje, kot pa da bi čistili kopalnico in ribali tla. Njihov moto je: življenje je prekratko, da bi ga zapravljali z vsakodnevnim pospravljanjem.

Dvojčka

Dvojčki imajo toliko idej in načrtov, da preprosto nimajo časa za temeljito čiščenje. Njihovo domovanje je pogosto podobno njihovim mislim: poln je drobnarij, papirjev in predmetov, ki jih nimajo časa zložiti. Radi imajo druženje in komunikacijo, a gosti pri njih doma neredko naletijo na popoln kaos, v čemer pa dvojčki ne vidijo nobene težave.

Ribi

Ribe so sanjači, ki zlahka izgubijo občutek za vsakodnevne obveze. Njihov svet domišljije in ustvarjalnosti jih pogosto oddalji od skrbi za urejenost prostora, v katerem živijo. Nered jih ne moti, ker se bolj osredotočajo na občutke kot pa na fizičen red. Da bi bilo treba pospraviti, se spomnijo šele, ko nanje "pritisne" resnično življenje.

Preverite svoj dnevni horoskop.

pogovor
Trendi Najbolj naporni ljudje se rodijo v teh znamenjih
govorice, opravljanje
Trendi Ti znaki horoskopa so najhujši opravljivci
dekle, ženska
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, se ne držijo obljub
nebesna znamenja astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti horoskop ribi horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.