Oven

Ne bodite užaljeni, če partner ne bo imel toliko časa za vas kot običajno. Njegove misli bodo usmerjene predvsem na delo in zaslužek, saj vam želi nuditi več ugodja. Razumite ga in mu ponudite podporo ter tolažbo, saj se bodo stvari kmalu vrnile na svoje mesto. Ljubezen med vama ni vprašljiva.

Bik

Pri delu bodite zelo previdni. Delovne okoliščine ne bodo na vaši strani. Danes obstaja verjetnost prepirov, saj se vam bo zdelo, da drugi ne razumejo vaših argumentov. Razmišljali boste celo o menjavi službe. Danes ne sprejemajte pomembnejših odločitev. Potrpite še malo, kajti sledi boljše obdobje.

Dvojčka

Malo več časa posvetite partnerju in predvsem prijateljem, ki ste jih v zadnjem obdobju kar precej zapostavili. Vaše družabno življenje bo boljše kot prej, zato se veliko gibajte med različnimi ljudmi, komunicirajte in spoznavajte nove osebe. Če ste samski, še toliko bolj, saj bo to pravi način, da najdete sorodno dušo.

Rak

Pričakujte pogovor s pomembno osebo. Morda bo šlo za vašega nadrejenega, ki mu boste zaupali nove ideje. Poskusite. Ne bojte se svojih zamisli. Zagotovo vam bodo novi predlogi prinesli več pozitivnih kot negativnih posledic. Vaš ugled na delovnem mestu bo zrasel, v svoji koži se boste počutili izvrstno.

Lev

Dan bo lahko prinesel določeno napetost, ki pa se bo do konca dneva postopno ohladila. Pričakujete lahko spremembe v odnosu in te vam bodo prinesle zanimivo potovanje. Obdobje nemira in nezadovoljstva bo kratko, a bo pustilo določene sledi. Prepustite se skupnim sanjam in načrtom.

Devica

Čaka vas povsem novo obdobje, v katerem lahko pričakujete veliko sprememb. Morda boste danes izvedeli, da ste postali pomemben člen novega projekta, prav tako pa je vidno napredovanje. Ne bodite pesimistični. Čeprav vam v preteklih dneh ni šlo najboljše, se bo situacija zdaj zagotovo izboljšala.

Tehtnica

Zdelo se vam je, da so se vse okoliščine obrnile proti vam, toda motili ste se, vaša prošnja je bila uslišana. Delovnik bo minil zelo hitro, prav tako boste navdušeni nad priznanjem. Odvihrali boste domov, kjer vas bodo čakali nasmejani obrazi. Pričakujte družaben večer, poln zabave in smeha.

Škorpijon

Pri delu se boste sicer lahko zapletli v situacije, ki vas bodo omejevale, toda čutili boste, da ste lahko kos vsemu. Vaša pozitivna energija bo na vrhuncu. Na delovnem mestu se boste morali odločiti med dvema možnostma. Dobro pretehtajte situacijo in analizirajte delo, ki je pred vami. Odločitev, ki jo boste sprejeli, bo prava.

Strelec

Čeprav ste vajeni zelo družabnega življenja in preživljanja prostega časa, danes ne bo tako. Čutili boste, da potrebujete čas zase. Izolirali se boste od sodelavcev, posvetili se boste svojemu delu. Delovna storilnost bo na višku, čeprav boste sami zatopljeni v svoje misli. Čutili boste, da globoko v vas prevladuje melanholija.

Kozorog

Finančno stanje je zagotovo boljše, kot ste vajeni, zato boste danes dobre volje. Že zbudili se boste navdušeni. Današnjega dneva ne boste posvetili delu, ampak prijateljem in ljubezni. Zdelo se vam bo, da je v vaše življenje ponovno posijalo sonce, zato boste polni dobre volje in pozitivne energije. Pazite le na odnose pri delu.

Vodnar

Dan bo prinesel izbruh potlačene napetosti, a v kolikor je vajina zveza čvrsta, ta ne bo prinesel toka nezaželenih dogodkov. Po izbruhu lahko pričakujete izboljšanje v odnosu, saj sta kljub vsemu v pozitivnem obdobju, v katerem se bosta dobro razumela. Drug drugega bosta spodbujala in se skupaj veselila doseženega.

Ribi

Pred vami so trenutki, ki vam bodo zagotovo polepšali dan. Na delovnem mestu boste prejeli razveseljujoče novice, ki vas bodo presenetile. Pred vami je obdobje, v katerem se boste morali zagotovo dokazati. Že danes boste pokazali vso svojo zagnanost, zato lahko kaj kmalu pričakujte nove ponudbe na delovnem mestu.