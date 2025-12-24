Igralec Russell Brand je obtožen posilstva in spolnega nasilja v dveh novih primerih, je v torek sporočila londonska metropolitanska policija. Brand je bil že aprila obtožen posilstva in več spolnih napadov, v katera so bile vključene štiri ženske, a se je na sodišču izrekel za nedolžnega. Novi obtožbi sta povezani z novima ženskama.

Brand se mora na sodišču v Londonu zglasiti 20. januarja, poročajo tuji portali.

Ostaja na pogojnem izpustu

Brand, ki je bil nekaj časa poročen z zvezdnico Katy Perry, je bil aprila obtožen posilstva, spolnega napada, ki ne vključuje posilstva, oralnega posilstva ter še dveh spolnih napadov. Obtožnica se je nanašala na kazniva dejanja, ki naj bi se zgodila med letoma 1999 in 2005 in v katera so bile vključene štiri ženske. Sojenje za te primere se bo začelo 3. junija prihodnje leto. Do takrat bo ostal na pogojnem izpustu, poroča spletni portal Variety.

Vse ženske so deležne podpore posebej usposobljenih policistov

Vse ženske, ki so podale prijave proti zvezdniku, so deležne podpore posebej usposobljenih policistov, je ob novih obtožbah povedal glavni inšpektor londonske metropolitanske policije Tariq Farooqi. Po njegovih besedah preiskava, ki se je začela pred dvema letoma po predvajanju dokumentarnega filma televizije Channel 4 in objavah v časopisu The Sunday Times, še vedno poteka. Pozval je, da se jim javijo tisti, ki jih ta primer zadeva ali imajo nove informacije.

Brand ima še vedno milijone oboževalcev

Leta 1975 v delavski družini v Essexu vzhodno od Londona rojeni Brand je kariero stand-up komika začel kot najstnik. Na sceni je nastopil kot provokativni komik, se nato prelevil v hollywoodsko zvezdo, zatem v guruja proti establišmentu, ki ima še vedno milijone spletnih oboževalcev. Nastopil je v filmih, kot so Superžur in Pozabi Saro režiserja Nicholasa Stollerja, filmu Jaz, baraba, ki sta ga režirala Chris Renaud in Pierre Coffin, ter njegovih nadaljevanjih.