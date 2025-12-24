Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
24. 12. 2025,
12.47

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
stand up komedija Hollywood zvezdniki posilstvo obtožbe igralec Russell Brand

Sreda, 24. 12. 2025, 12.47

13 minut

Igralec Russell Brand deležen novih obtožb posilstva in spolnih napadov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Russell Brand, igralec | Leta 1975 v delavski družini v Essexu vzhodno od Londona rojeni Brand je kariero stand-up komika začel kot najstnik. Na sceni je nastopil kot provokativni komik, se nato prelevil v hollywoodsko zvezdo, zatem v guruja proti establišmentu, ki ima še vedno milijone spletnih oboževalcev. | Foto Guliverimage

Leta 1975 v delavski družini v Essexu vzhodno od Londona rojeni Brand je kariero stand-up komika začel kot najstnik. Na sceni je nastopil kot provokativni komik, se nato prelevil v hollywoodsko zvezdo, zatem v guruja proti establišmentu, ki ima še vedno milijone spletnih oboževalcev.

Foto: Guliverimage

Igralec Russell Brand je obtožen posilstva in spolnega nasilja v dveh novih primerih, je v torek sporočila londonska metropolitanska policija. Brand je bil že aprila obtožen posilstva in več spolnih napadov, v katera so bile vključene štiri ženske, a se je na sodišču izrekel za nedolžnega. Novi obtožbi sta povezani z novima ženskama.

Brand se mora na sodišču v Londonu zglasiti 20. januarja, poročajo tuji portali.

Ostaja na pogojnem izpustu

Brand, ki je bil nekaj časa poročen z zvezdnico Katy Perry, je bil aprila obtožen posilstva, spolnega napada, ki ne vključuje posilstva, oralnega posilstva ter še dveh spolnih napadov. Obtožnica se je nanašala na kazniva dejanja, ki naj bi se zgodila med letoma 1999 in 2005 in v katera so bile vključene štiri ženske. Sojenje za te primere se bo začelo 3. junija prihodnje leto. Do takrat bo ostal na pogojnem izpustu, poroča spletni portal Variety.

Vse ženske so deležne podpore posebej usposobljenih policistov

Vse ženske, ki so podale prijave proti zvezdniku, so deležne podpore posebej usposobljenih policistov, je ob novih obtožbah povedal glavni inšpektor londonske metropolitanske policije Tariq Farooqi. Po njegovih besedah preiskava, ki se je začela pred dvema letoma po predvajanju dokumentarnega filma televizije Channel 4 in objavah v časopisu The Sunday Times, še vedno poteka. Pozval je, da se jim javijo tisti, ki jih ta primer zadeva ali imajo nove informacije.

Brand ima še vedno milijone oboževalcev

Leta 1975 v delavski družini v Essexu vzhodno od Londona rojeni Brand je kariero stand-up komika začel kot najstnik. Na sceni je nastopil kot provokativni komik, se nato prelevil v hollywoodsko zvezdo, zatem v guruja proti establišmentu, ki ima še vedno milijone spletnih oboževalcev. Nastopil je v filmih, kot so Superžur in Pozabi Saro režiserja Nicholasa Stollerja, filmu Jaz, baraba, ki sta ga režirala Chris Renaud in Pierre Coffin, ter njegovih nadaljevanjih.

Marius Borg Høiby
Novice Sin norveške prestolonaslednice obtožen posilstva štirih žensk
Conor McGregor
Sportal Conor McGregor izgubil pritožbo v civilni tožbi zaradi posilstva #video
Sean Diddy Combs
Trendi Sean Diddy Combs oproščen najresnejših točk obtožnice
stand up komedija Hollywood zvezdniki posilstvo obtožbe igralec Russell Brand
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.