Pozabljena generacija: niti milenijci niti generacija Z

"Zvečer smo morali domov, ko so se prižgale ulične luči, a smo znali uporabljati računalnike, še preden je internet eksplodiral," je eden od tako imenovanih zilenijcev na kratko povzel bistvo odraščanja na križišču dveh svetov – analognega in digitalnega.

Zilenijci so mikrogeneracija, stisnjena med milenijce in generacijo Z. Pripadniki, rojeni približno med letoma 1994 in 1999, so bili leta zapostavljeni, saj so iskali svojo kulturno identiteto med dvema generacijskima velikanoma. Čeprav tehnično spadajo v obe kategoriji, se kulturno ne počutijo povsem ne kot milenijci ne kot generacija Z.

Na križišču analogne in digitalne dobe

Ključna značilnost te generacije je edinstvena izkušnja odraščanja med prehodom iz analogne v digitalno tehnologijo, piše Upworthy, medijska blagovna znamka, ki se osredotoča na pozitivne zgodbe.

Gre torej za ljudi, ki se še vedno spominjajo analognih in predinternetnih dni, a so bili dovolj mladi, da so kot otroci ali najstniki skoraj v celoti izkusili vzpon digitalnega sveta in interneta.

Od milenijcev jih v največji meri loči tehnologija. "Velika razlika, ki jo vidim med seboj – sem letnik 1994 – ter mojima bratom in sestro, ki sta rojena 1997 in 2000, je vpliv, ki ga je imel vzpon družbenih medijev in pametnih telefonov na naš razvoj," opaža eden od zilenijcev.

Po drugi strani pa jih od generacije Z loči spomin na svet pred pametnimi telefoni in vseprisotnimi družbenimi mediji. "Smo tudi zadnja generacija, ki je celotno otroštvo preživela brez pametne tehnologije, večino poznejših najstniških let v srednji šoli pa z njo," je zapisal drug zilenijec.

Izrazita kulturna identiteta

Zilenijci se ne čutijo povezani s pop kulturo generacije Z. "Smo generacija, ki je doživela Beyonce, Ciaro, Shakiro, Demi Lovato, Seleno Gomez, Justina Bieberja in druge. Gledali smo Pogumčka – strahopetnega psa, Čarovnike iz Waverly Placea in počasen zaton Cartoon Networka. Videli smo Harryja Potterja in Igre lakote," našteva eden od pripadnikov, ki opaža, da jih pogosto obravnavajo kot starejše, a so daleč od starejših milenijcev, ki so zdaj v poznih 30. in zgodnjih 40. letih.

Po letih, preživetih v senci, se zdi, da stopajo v ospredje kulturne scene, njihov vpliv postaja vidnejši. Danes so to odrasli ljudje in postajajo kulturni vodje, njihov vpliv pa se širi tudi na založništvo, z valom prvencev avtoric, kot sta Anika Levy in Stephanie Wambugu. "Zilenijci so v edinstvenem položaju, da premostijo vrzel med hiper-spletnimi in starejšimi bralci, ki so odraščali brez interneta. Na neki način so prevajalci," pravi Ella Fox-Marten, pomočnica urednika pri založbi Scribner.

Prav ta fluidnost in sposobnost razumevanja obeh svetov jim dajeta edinstveno moč, navajajo v prispevku. Za razliko od generacije Z se spominjajo časa, ko se svet ni zdel tako neizprosno mračen, in za razliko od milenijcev je digitalni svet sestavni del njihove identitete.