Papež Carla Acutisa kot prvega milenijca razglasil za svetnika

Papež Leon XIV. je danes pred več deset tisoči verniki na Trgu svetega Petra v Vatikanu kot prvega izmed milenijcev za svetnika razglasil Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006, ko je bil star 15 let, umrl za levkemijo. Zaradi širjenja katolištva na spletu so ga poimenovali božji vplivnež. Svetnik je postal tudi Italijan Pier Giorgio Frassati.

Pri maši, ki se je začela ob 10. uri, se je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zbralo okrog 70 tisoč ljudi. Med njimi so tudi starši Carla Acutisa ter njegova brat in sestra.

Sprva je bilo predvideno, da bo Acutis svetnik postal konec aprila, a so kanonizacijo preložili zaradi smrti papeža Frančiška.

Carlo Acutis se je rodil leta 1991 v Londonu. Kmalu zatem se je njegova družina preselila v Milano. Njegova mati je za milanski časnik Corriere della Sera povedala, da je že kot majhen otrok hotel obiskovati cerkve, žepnino je daroval revežem, brezdomcem pa je pomagal s hrano in spalnimi vrečami.

V osnovni šoli naj bi se nato sam naučil programirati. Vzpostavil je spletno stran, na kateri je dokumentiral potrjene čudeže in prikazovanja Device Marije skozi zgodovino. Zaradi tega so mu nadeli vzdevek božji vplivnež.

Umrl v zgodnji mladosti

Leta 2006 je zaradi posledic levkemije umrl v Monzi. Njegovo truplo so leto kasneje prenesli v Assisi, kjer je v cerkvi Santa Maria Maggiore od leta 2022 v stekleni grobnici na ogled javnosti. Njegove posmrtne ostanke so balzamirali, oblečen pa je v kavbojke in športne copate.

Oktobra 2020 ga je prejšnji papež Frančišek razglasil za blaženega, potem ko naj bi otroka iz Brazilije ozdravil prirojene bolezni na trebušni slinavki. Beatifikacija je sicer prvi korak na poti k svetništvu. Frančišek je nato maja lani sporočil, da pokojni 15-letnik izpolnjuje pogoje za svetnika, potem ko so zanj potrdili še en čudež, ozdravitev deklice, katere mati naj bi pred tem molila na Acutisovem grobu.

Navdušuje tudi mlade

Carlova grobnica privablja vse več romarjev in radovednih obiskovalcev, med njimi tudi številne mlade. V trgovinah s spominki trgovci opažajo vse večje zanimanje za izdelke s podobo temnolasega skodranega fanta v rdeči polo majici, od kipcev, ikon, rožnih vencev do majic in kopalnih brisač.

Sredi aprila je izšla tudi biografija o Acutisu z naslovom San Carlo Acutis. L'influencer di Dio (Sveti Carlo Acutis. Božji vplivnež).

Poleg Acutisa je papež, ki prvič vodi tovrsten dogodek, za svetnika razglasil tudi Italijana Pier Giorgia Frassatija, ki je v 20. letih prejšnjega stoletja umrl za otroško paralizo. Zavzemal se je zlasti za revne in izključene.