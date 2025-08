Več kot milijon romarjev iz 146 držav se je danes zbralo pri maši na univerzitetnem kampusu Tor Vergata na obrobju italijanske prestolnice. Med romarji so bili tudi številni mladi iz Slovenije.

Papež Leon XIV. pristal s helikopterjem in pozdravil množico

Papež je danes zjutraj s helikopterjem pristal na prostranem odprtem območju, nato pa si je v papamobilu ogledal prizorišče in pozdravil zbrane romarje, ki so v Rim prišli na jubilej mladih, največji dogodek v okviru svetega leta Katoliške cerkve.

Mnogi so se na kraju zbrali že v soboto, poslušali glasbo, molili in se družili. Večina udeležencev je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spala na tleh v šotorih, spalnih vrečah ali na podlogah in čakala na nedeljsko mašo.

Papež v petih jezikih pozdravil množico

Leon je danes ob prihodu vsem navzočim zaželel dobro jutro v italijanščini, angleščini, španščini, francoščini in nemščini. Med mladimi je bil med vožnjo v papamobilu deležen navdušenih vzklikov in bučnega aplavza, nekateri so mu metali plišaste živali, zastave in majice, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Med današnjo mašo je Leon mlade spomnil, da je Jezus naše upanje, in jih pozval, naj se "z Gospodom podajo na pustolovščino proti večnosti", saj Gospod nežno trka na vrata njihove duše, je objavil spletni portal Vatican News.

Največji dogodek v pontifikatu Leona XIV.

Za Leona XIV., ki je pred tremi meseci nasledil pokojnega papeža Frančiška, je bil to najbolj množičen dogodek v njegovem pontifikatu do zdaj.

Papež je že v soboto zvečer vodil molitev na prostem, ki se je je po podatkih Vatikana udeležilo 800 tisoč ljudi. "Iščite pravičnost, da bi ustvarili bolj human svet. Služite revnim in tako pričajte o dobrem, ki si ga vedno želimo od svojih bližnjih," je Leon dejal v svojem nagovoru.

Teden dni trajajoč dogodek je bil za Vatikan ogromen podvig, saj je bilo v Rimu večino tedna pol milijona mladih romarjev.

Poostrena varnost in 13 tisoč sodelujočih

Mestna policija je ob velikem številu romarjev in zaradi napetih mednarodnih razmer uvedla dodatne varnostne ukrepe. Pri podpori dogodka je sodelovalo 13 tisoč ljudi, vključno s tri tisoč prostovoljci civilne zaščite in tisoč policisti.