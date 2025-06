Vatikan s spletnih strani odstranil Rupnikove slike

Vatikanski medijski oddelek je s svojih spletnih strani odstranil slike nekdanjega slovenskega jezuita in verskega umetnika Marka Rupnika, ki je obtožen spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Njegove slike so namreč do nedavnega še ilustrirale liturgični koledar dogodkov, poroča avstrijska tiskovna agencija Kathpress.