Jezuiti 20 redovnicam, ki naj bi jih zlorabil Rupnik, ponudili odškodnino

Jezuiti so po poročanju ameriške tiskovne agencije AP ponudili odškodnine 20 redovnicam, ki nekdanjega slovenskega jezuita in verskega umetnika Marka Rupnika obtožujejo spolnih in psihičnih zlorab. Da je pisal 20 njegovim domnevnim žrtvam, je za agencijo potrdil Johan Verschueren, nekdanji Rupnikov predstojnik in visok predstavnik jezuitov v Rimu.