Dve domnevni žrtvi nekdanjega jezuita in umetnika Marka Rupnika, ki je bil obtožen spolnih zlorab redovnic, sta danes prvič spregovorili v javnosti, saj želita, da pride resnica na dan. Na novinarski konferenci v Rimu sta povedali, da sta bili deležni spolnega in psihičnega nasilja s strani vplivnega slovenskega duhovnika.

Nekdanji redovnici iz skupnosti Loyola sta na novinarski konferenci spregovorili o vplivu Marka Rupnika, ki je obtožen, da je v začetku 90. letih prejšnjega stoletja izvajal spolno in psihično nasilje nad najmanj dvajsetimi ženskami, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan medtem odločil razpustiti.

Obtožila ga je manipulacije z ljudmi

Ena od redovnic, Italijanka Gloria Branciani, je predstavila svojo izkušnjo. "Rekel je, da ne bom duhovno rasla, če ne bom zadovoljila njegovih spolnih potreb," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala Branciani.

"Rupnik je vstopil v moj duhovni svet in preoblikoval celo moj odnos z Bogom, vstopil je z avtoriteto duhovnega očeta, spovednika in tudi kot porok karizme nastajajoče skupnosti," je še opisala Branciani, ki je Rupnika obtožila manipulacije z ljudmi.

Mirjam Kovač: Vse smo bile mlada dekleta, polna idealov

Podobno izkušnjo z Rupnikom in življenjem v skupnosti je opisala tudi druga redovnica, Slovenka Mirjam Kovač. "Vse smo bile mlada dekleta, polna idealov, vendar so bili prav ti ideali skupaj z našo vzgojo v pokorščini izkoriščeni za zlorabe različnih vrst: vesti, moči, duhovne, psihične, telesne in pogosto tudi spolne," je povedala po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Kot je še dejala Gloria Branciani, sta danes povedali svojo zgodbo, njuna želja pa je, da se "prizna resnica, krivica", ki so jo utrpele, saj da jih je veliko, a od njih zahtevajo, da molčijo. Dodali sta še, da se je danes "zrušil gumijasti zid" okoli Rupnikovih domnevnih spolnih zlorab.

Po njunih besedah je bilo v skupnosti v preteklih letih od skupno 40 članic zlorabljenih okoli 20 redovnic, še poroča Ansa.

Rupnika so junija izključili iz jezuitskega reda

Skupina redovnic skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabil, vendar je dikasterij za nauk vere v Vatikanu po preiskavi odločil, da so obtožbe zoper Rupnika zastarale.

Rupnika so junija lani izključili iz jezuitskega reda. Papež Frančišek je oktobra dikasterij za nauk vere zaprosil, naj pregleda primer Marka Rupnika, in se odločil, da odpravi zastaralni rok ter s tem omogoči preiskavo.