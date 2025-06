"Al Fayed jih je opazoval med preoblačenjem v garderobah"

Varnostnik, znan le kot Biggie, v knjigi Pošast iz Harrodsa opisuje, kaj naj bi se tam dogajalo zadnjih 25 let.

Piše, da obstaja velika verjetnost, da je stranke, ki so se preoblačile v garderobah, opazoval serijski posiljevalec. V knjigi, ki bo izšla v četrtek, je Biggie še zapisal, da je bila trgovina preplavljena s kamerami, ki so snemale tudi notranjost ženskih stranišč in garderob za preoblačenje.

"Kamere so bile postavljene vse do vhoda in v garderobah, ki so jih uporabljale stranke v Harrodsu. Če si bil v času, ko je bil v trgovini Al Fayed, v garderobi, je obstajala velika verjetnost, da te opazuje," trdi Biggie.

Opazoval naj bi morebitne žrtve

Namestitev kamer in tudi prisluškovanje mobilnim telefonom naj bi naročil vodja varnosti, nekdanji detektiv John Macnamara, da bi Al Fayed lahko iskal morebitne žrtve, je dodal Biggie.

V Harrodsu so vse trditve zanikali in odgovorili, da "nič v dokumentih ne kaže na to, da bi bile kamere nameščene v prostorih za osebje ali za stranke, kjer bi bila ogrožena zasebnost", so navedli.

Kamere za vsak centimeter trgovine

Avtorica knjige Alisson Kervin je intervjuvala 60 prič, žrtev in nekdanjih zaposlenih. Trdi, da je približno 40 zaslonov prenašalo videoposnetke z vsakega centimetra trgovine. Pravi, da so bile kamere povsod in da je bilo "delo v Harrodsu kot življenje v 'Trumanovem šovu'".