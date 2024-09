Več žensk nekdanjega lastnika Harrodsa al Fayeda obtožilo posilstva

Več bivših uslužbenk znane londonske veleblagovnice Harrods je njenega nekdanjega lastnika, egiptovskega poslovneža in milijarderja Mohameda al Fayeda, obtožilo spolnega napada in posilstva, je danes poročal BBC, ki bo drevi objavil poseben prispevek s pričevanji prizadetih žensk. Al Fayed je umrl lani.

Več kot 20 žensk je spregovorilo za britanski BBC v okviru posebne preiskave in predstavilo obtožbe na račun al Fayeda glede domnevnih spolnih napadov in fizičnega nasilja na različnih krajih v Londonu, Parizu, St. Tropezu in Abu Dhabiju.

V dokumentarnem filmu z naslovom "Al Fayed: plenilec v Harrodsu", ki naj bi ga danes zvečer predvajali na drugem programu BBC, nekdanje zaposlene pri Harrodsu al Fayeda obtožujejo poskusa posilstva in napadov med leti 1980 in 2000. Pet žensk je trdilo, da jih je al Fayed posilil, še navaja BBC.

Al Fayed, ki se je v Veliko Britanijo leta 1974 priselil iz Egipta, je bil desetletja pomembna osebnost v britanskem javnem življenju prav zaradi lastništva prestižne veleblagovnice Harrods. Foto: Shutterstock

Al Fayed umrl lani, star 94 let

Al Fayed, ki je umrl lani, star 94 let, je bil že v preteklosti obtožen spolnega napada in otipavanja več žensk. Policijska preiskava leta 2015 ni privedla do nobene obtožbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obtožbe, podane v prispevku BBC, so zadnje v nizu obtožb, ki se nanašajo na vplivne osebe po začetku gibanja #MeToo leta 2017.

Al Fayed, ki se je v Veliko Britanijo leta 1974 priselil iz Egipta, je bil desetletja pomembna osebnost v britanskem javnem življenju prav zaradi lastništva prestižne veleblagovnice Harrods.

Njegov sin je imel razmerje z britansko princeso Diano

Njegov sin Dodi, ki je imel razmerje z britansko princeso Diano, je umrl skupaj z njo v prometni nesreči v Parizu leta 1997.

Al Fayed je Harrods leta 2010 prodal investicijski podružnici katarskega državnega premoženjskega sklada za 1,8 milijarde evrov.

BBC tudi veleblagovnico obtožuje, da ni posredovala in da je prav tako poskušala prikriti obtožbe o spolnih napadih.

Sedanji lastniki Harrodsa so v odzivu dejali, da so zgroženi nad obtožbami o zlorabah, in se opravičili, da so kot podjetje pustili na cedilu zaposlene, ki naj bi bile žrtve al Fayeda.