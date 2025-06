Odvetniki glasbenika Seana Diddyja Combsa, ki bo danes ponovno na sodišču, niso poklicali nobene priče, raper in ustanovitelj podjetja Bad Boy Records pa je sodniku Arunu Subramaniana povedal, da se ne bo zagovarjal pred obtožbami o kriminalnem združevanju in spolni trgovini, zaradi katerih mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor.

55-letni raper je sodniku povedal, da se je pogovoril s svojimi desetimi odvetniki in se odločil, da ne bo pričal v lastno korist, poroča televizija ABC. To pomeni, da bosta obramba in tožilstvo danes podala sklepna nagovora 12-porotnikom, ki bodo potem začeli zasedati in se odločati, ali bodo obtoženca spoznali za krivega ali nedolžnega.

Zvezni tožilci so po več kot mesecu dni sodnega procesa poklicali 34 prič, na čelu z nekdanjo Diddyjevo varovanko, glasbenico Cassie Ventura, ki so opisale njegove zabave, imenovane freak-off, kjer je Venturo in druge ženske silil v spolne odnose z drugimi moškimi. Priče so opisovale tudi njegovo nasilno obnašanje in podkupovanja.

Combsovo nenavadno spolno življenje

Odvetniki trdijo, da tožilstvo ni dokazalo ničesar drugega, kot to, da je imel Combs nenavadno spolno življenje, v kar ni nikogar prisilil. Priznali so tudi nasilno obnašanje, vendar vztrajali, da to ne doseže ravni zarote za trgovino z ljudmi, kriminalnega združevanja in siljenja v prostitucijo. Menijo, da so poroto v to prepričali z navzkrižnim zasliševanjem prič tožilstva in nimajo česa dodati.

V primeru obsodbe se Diddy zanaša tudi na Trumpa

Combsa so zvezni agenti aretirali lani septembra in od takrat je v zveznem zaporu v Brooklynu, da ne bi na prostosti vplival na priče. Ameriški mediji poročajo, da v primeru obsodbe upa na pomilostitev predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Subramanian bo poroti danes podal navodila za odločanje o točkah obtožnice. Med drugim bodo odločali, ali je vzorec izsiljevalske dejavnosti vključeval ugrabitev, pomoč pri ugrabitvi ali zaroto za ugrabitev. Tožilstvo je v sredo odstranilo poskus ugrabitve kot teorijo odgovornosti.

Podobno bo porota preučila, ali je vzorec izsiljevalske dejavnosti vključeval požig, pomoč pri požigu ali zaroto za izvedbo požiga, vendar ne bo več upoštevala poskusa požiga, poroča ABC.

Combs se otepa več deset civilnih tožb zaradi zlorab in napadov

Combs se trenutno otepa več deset civilnih tožb zaradi zlorab in napadov, ki so jih vložili v številnih zveznih državah ZDA.

Novembra 2023 je Cassie Ventura plačal 20 milijonov dolarjev za poravnavo njene tožbe zaradi nasilništva, siljenja v spolne odnose z drugimi moškimi in posilstva.

Sodnik je sredi junija odpustil enega od porotnikov, ki je lagal o svojem dejanskem kraju bivanja, ker je želel biti del odmevnega primera, in zavrnil zahtevo obrambe, da zaradi tega razveljavi proces.