Combsu je v primeru obsodbe za najhujše točke obtožnice grozil dosmrtni zapor, zdaj pa ga lahko doleti največ deset let zapora, poroča televizija MSNBC.

Analitiki razlagajo, da porotniki niso sprejeli argumenta tožilstva, da je Combs svojo organizacijo uporabljal za trgovino z ženskami in prisilno prostitucijo na svojih razvpitih zabavah, polnih seksa in mamil.

Zaljubljena sporočila

Porotniki prav tako niso verjeli, da je svojo nekdanjo varovanko Cassie Ventura in žensko, ki je pričala pod psevdonimom Jane, prisilil v prostitucijo. Combsovi odvetniki so poudarili dejstvo, da sta se obe vračali na njegove zabave in mu celo pošiljali zaljubljena sporočila po domnevnih zločinih.

Sprejeli pa so argument tožilstva, da je Combs prevažal ženske preko državnih meja za namen prostitucije, pri čemer ni bilo treba dokazati, ali je bilo dejanje prisilno ali ne.

"Morali bi ga izpustiti"

Sodnik Arun Subramanian je poroto razpustil in se umaknil na odločanje o tem, ali bo Combsa do izreka kazni izpustil na prostost proti plačilu varščine. Combs je v zveznem zaporu v Brooklynu vse od aretacije septembra lani.

"Glede na to, da Combs ni več obtožen spolne trgovine, bi ga morali izpustiti," je sodniku povedal odvetnik Marc Agnifilo. Zvezna tožilka Maurene Comey pa je dejala, da je bil Combs spoznan za krivega dveh kaznivih dejanj z zagroženo kaznijo do deset let zapora in mora ostati v priporu. Navedla je pričanja o ustrahovanju ljudi ter izrazila prepričanje, da bo po izpustitvi skušal zagrešiti nove zločine ali pobegniti.

Velik pečat

Combs si je po odločitvi porote vidno oddahnil, njegovi privrženci v sodni dvorani in pred njo na jugu Manhattna pa so navdušeno zaploskali.

Odvetnik Cassie Ventura Douglas Wigdor je v pisni izjavi sporočil, da čeprav porota Combsa ni spoznala za krivega spolne trgovine z Venturo, je nekdanja Combsova varovanka utrla pot poroti, da ga spozna za krivega prevoza z namenom ukvarjanja s prostitucijo. "S svojim pričanjem je Cassie dala velik pečat zabavni industriji in boju za pravico," je sporočil Wigdor.

Tožilci so poklicali 34 prič

Porota je sprejela odločitev po le 13 urah in pol zasedanja po sodnem procesu, ki se je z izbiro porote začel 5. maja.

Tožilci so v tem času poklicali 34 prič, obramba nobene, Combs pa se ni odločil, da bi pričal v svojo obrambo.

Ventura je opisala, kako jo je Combs silil v spolne odnose z drugimi moškimi in pretepal, njeno zgodbo pa so potrdile tudi priče. Odvetniki so poroto prepričevali, da so bili vsi spolni odnosi, čeprav morda nenavadni, prostovoljni, in spomnili, da nobena od žensk, ki so ga obtoževale, ni pobegnila, ampak so se vedno znova vračale nazaj.

Ključna osebnost pri svetovnem vzponu hip-hopa

Sean John Combs se je rodil 4. novembra 1969 v Harlemu in je leta 1990 kot pripravnik vstopil v glasbeno industrijo pri založbi Uptown Records, kjer je sčasoma postal vodja oddelka za nove glasbenike.

Kasneje je ustanovil lastno založbo Bad Boy Records in sledila je njegova uspešna glasbena kariera, med katero je med drugim osvojil glasbeno nagrado grammy. Podal se je tudi v Hollywood in sodeloval v resničnostnih oddajah. V javnosti je odmevala tudi njegova zveza z Jennifer Lopez.

Combs, znan tudi kot Diddy in Puff Daddy, velja za ključno osebnost pri svetovnem vzponu hip-hopa ob koncu 20. stoletja. Pripomogel je k nastanku številnih glasbenih zvezd rapa in R&B glasbe, kot so Notorious. B.I.G. in Mary J. Blige.