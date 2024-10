Seana Diddyja Combsa so v ponedeljek doletele nove tožbe zaradi domnevnih spolnih napadov in zlorab, poročajo ameriški mediji, potem ko je teksaški odvetnik Tony Busbee v začetku meseca dejal, da se proti slavnemu 54-letnemu rap glasbeniku obeta še več kot sto tožb zaradi spolnih napadov in zlorab.

Odvetniška ekipa je v ponedeljek na zveznem sodišču v New Yorku vložila šest tožb v imenu štirih moških in dveh žensk, ki ostajajo anonimni. Combsa so aretirali zvezni policisti, sodišče pa mu je zavrnilo varščino in je v priporu do sojenja, ki se ne bo začelo pred 5. majem 2025.

"Pričakujemo, da bomo v naslednjih nekaj tednih vložili še več tožb proti gospodu Combsu in drugim, saj še naprej zbiramo dokaze in pripravljamo vloge," je v ponedeljek izjavil Busbee.

Otipaval po mednožju, ko je bil star šele 16 let

Med tožniki je moški, ki trdi, da ga je Combs na eni od svojih zabav v zbirališču bogatih in slavnih v Hamptonsu na Long Islandu otipaval po mednožju, ko je bil star šele 16 let.

Combs je glede na kazensko obtožnico in druge tožbe počel še veliko hujših stvari, predvsem z dekleti in tudi s fanti.

Javne obtožbe proti dobitniku glasbene nagrade grammy se vrstijo že od konca lanskega leta, ko je njegova nekdanja varovanka, pevka Cassie s pravim imenom Casandra Ventura, sprožila val obtožb z navedbami, da jo je redno pretepal, zlorabljal, silil v jemanje mamil in posilil.

Preberite tudi: