Tadej Pogačar z novo zmago spet v rumeno!

Tadej Pogačar je danes v zaključnem špritnu 197 kilometrov dolge sedme etape na Mur de Bretagne premagal Jonasa Vingegaarda (Visma | Lease a Bike) ter se spet prebil v skupno vodstvo na dirki. Jutri bo tako spet nosil rumeno majico, pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) pa ima zdaj 54 sekund prednosti. Tretji ostaja Francoz Kevin Vaquelin (Arkea – B%B Hotels), četrti pa Vingegaard. Francoz za Pogačarjem zaostaja minuti in 11 sekund, Danec še šest sekund več.

🌈 Another win in rainbow! 🌈 Nouvelle victoire en arc-en-ciel ! #TDF2025

Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki je danes zasedel 16. mesto, je v skupnem seštevku napredoval na deveto (+ 3:06). Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) pa je bil vpleten v množični padec, v cilj je prišel na 118. mestu, dobrih 13 minut za zmagovalcem. Mesto pred Mohoeičem je etapo končal Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Dirka po Franciji, potek 7. etape:

Cilj: V zaključnem šprintu je bil svetovni prvak Pogačar najmočnejši! Prišel je do svoje 101. zmage, 19. na Dirki po Franciji, s to pa je spet prevzel tudi skupno vodstvo na dirki. Drugo mesto je zasedel Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), tretje pa Britanec Oscar Onely (Picnic PostNL). Primož Roglič (Rec Bull - BORA - hansgroghe) je ciljno črto prečkal na 16. mestu 21 sekund za zmagovalcem.

TADEJ POGACAR CONQUERS THE MÛR 👑@TamauPogi remporte l'étape 7 au sommet du Mûr-de-Bretagne#TDF2025

1,5 km do cilja: Pogačar, Evenepoel in Vingegaard so se postavili na čelo, Narvaez prihaja na pomoč Pogačarju, Roglič je zaostal.

1,6 km do cilja: Tim Wellens je povlekel Pogačarja v zadnji klanec, Mathieu van der Poel je zaostal.

6 km do cilja: V glavnini je prišlo do padca, na tleh se je znašel včerajšnji zmagovalec Ben Healy, pa Matej Mohorič iz moštva Bahrain - Victorious, Almeida iz UAE Emirates ... Glavni favoriti so jo odnesli srečno, je pa Pogačar izgubil pomembnega pomočnika.

12,3 km do cilja: Glavnina je ujela pobeglega Francoza, tudi nosilec rumene majice van der Poel se je spet priključil favoritom.

14 km do cilja: Iz skupine favoritov je skočil Wout van Aert (Visma | Lease a Bike).

15 km do cilja: Ewen Costiou (Arkéa - B&B Hotels) je prvi prečkal Mu de Bretagne in osvojil dve gorki točki. Tim Wellens je osvojil eno.

16 km do cilja: Skupina favoritov se naglo približuje vodilnemu Francozu, Pogačar pazi na Vingegaarda, tudi Roglič je zraven, zaostal pa je rumeni Mathieu van der Poel, ki bo danes najbrž izgubil vodstvo na dirki.

17 km do cilja: Kolesarji se že prvič vzpenjajo na Mur de Bretagne. Iz ubežne skupine sta odpadla še Garcia in Baudin, pred glavnino vztraja le še Costiou.

18 km do cilja: Ewen Costiou (Arkéa - B&B Hotels) je osvojil gorsko točko, Geraint Thomas je popustil, že skrčena glavnina pa se je čelu dirke približala na 48 sekund.

19 km do cilja: Na čelo glavnine se je postavila Vingegaardova Visma in diktira hud tempo.

20 km do cilja: Ubežniki so se na pri kategoriziran klanec dneva, Cote du village du Mur de Bretagne (IV. kat., 1,6 km, 3,9%) zapodili dobro minuto pred glavnino in že dobre štiri pred guppettom. Zdaj se bo dirka razživela, po tem klancu tekmovalce čakata še dva vzpona na Mur de Bretagne (III. kat., 2, km, 7,1 %).

30 km do cilja: Evenepoel je spet ujel glavnino, ta vozi 58 sekund za vodilno četverico, medtem pa gruppetto z zeleno majico zaostaja že 2-35 za čelom dirke.

37 km do cilja: Prednost ubežnikov še vedno kopni, zdaj znaša še 55 sekund, medtem je imel "sanitarni" postanek Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in zdaj lovi glavnino, nadoknaditi mora še kakšnih 25 sekund. Tempo v glavnini pa je prehud za nekatere sprinterje, tako so se v gruppettu že zbrali Milan, Girmay, De Lie …

42 km do cilja: Avstrijca Marca Hallerja (Tudor) je zagrabil krč in je popustil ter čaka glavnino. Preostala četverica ubežnikov z zadnjimi močni vzdržuje minuto prednosti pred zasledovalci.

46 km do cilja: Pogačarjev UAE se je postavil na čelo glavnine in navija tempo. Ubežniki imajo le še minuti prednosti.

50 km do cilja: Vodilna peterica zdaj vozi minuto in osem sekund pred glavnino. Na čelu te tempo nadzoruje Nils Politt iz Pogačarjevega moštva UAE Emirates.

58 km do cilja: Dvajset točk je na letečem cilju v Pledranu osvojil Španec Ivan Garcia Cortina (Movistar), 1:26 za ubežno peterico sta se v šprintu pomerila Jonathan Milan (Lidl – Trek) in Biniam Girmay (Intermarche - Watny), ki se borita za zeleno majico. Italijan je bil močnejši od Eritrejca in osvojil deset točk.

V razvrstitvi za zeleno majico ima vodilni Milan zdaj 122 točk, Girmay 111, tretji je Mathieu van der Poel (108) in četrti Tadej Pogačar (106). Anthony Turgis (TotalEnergioes) na petem mestu že močno zaostaja, Francoz je do zdaj zbral 78 točk.

Izidi letečega cilja, Pledran:

1. Cortina 20 točk

2. Heller 17

3. Baudin 15

4. Thomas 13

5. Costiou 11

6. Milan 10

7. Girmay 9

8. Turgis 8

9. Simmons 7

10. Rex 6

11. Sivakov 5

12. Groves 4

13. Soler 3

14. Barre 2

15. Skjelmose 1

73 km do cilja: Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Marco Haller (Tudor), Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels) in Ivan Garcia Cortina (Movistar) vozijo minuto in pol pred glavnino. Tadej Pogačar si je danes zaželel miren dan, da bi lahko prihranil nekaj moči, a glede na majhno prednost ubežnikov njegova želja bržčas ne bo uslišana.

90 km do cilja: Prednost ubežnikov ni nikoli dosegla dveh minut, zdaj pa znaša le še dobro minuto. na čelu glavnine ostajata moštvi Alpecin - Deceuninck in UAE Emirates.

120 km do cilja: Prednost ubežne peterice je le minuto in dobrih 20 sekund, tempo na čelu glavnine nadzorujeta Alpecin – Deceuninck in UAE Emirates – XRG.

131 km do cilja: Kolesarji moštev Alpecin - Deceuninck in UAE Emirates so se le postavili na čelo glavnine in umirili dogajanje. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Marco Haller (Tudor), Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels) in Ivan Garcia Cortina (Movistar) spet pridobivajo prednost.

137 km do cilja: Še vedno ni miru, ubežnikom se še vedno poskuša pridružiti nekaj kolesarjev v glavnini, hitrost te je zato spet poskočila, prednost vodilne peterice pa padla pod minuto.

140 km do cilja: Ubežna peterica ima zdaj že več kot minuto prednosti. Geraint Thomas je najvišje uvrščeni kolesar v skupnem seštevku med ubežniki, Valižan s 14 minutami zaostanka za rumeno majico zaseda 39. mesto. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev skoraj 54 km/h.

142 km do cilja: Zdaj pa smo očitno le dočakali uspešen pobeg, ki bo začasno le umiril dogajanje v etapi. Vodijo Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Marco Haller (Tudor), Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels) in Ivan Garcia Cortina (Movistar). Peterica hitro pridobiva prednost pred glavnino.

144 km do cilja: Glavnini se je uspela odlepiti četverica Mohorič. Powless, Teunissen in Gachignard. Imela je že nekaj deset metrov prednosti, ko se ji je poskušal pridružiti še van Aert, kar pa je sprožilo odziv v glavnini. Mohoriču tako spet ni uspelo zbežati.

147 km do cilja: Še vedno brez pobega. Z napadom je poskusil tudi Matej Mohorič, spet neuspešno. Trudi se še naprej Wout van Aert, pa je na njegov napad odgovoril kar nosilec rumene majice Mathieu van der Poel sam.

155 km do cilja: Dogajanje v glavnini se je začasno umirilo, ko so se kolesarji zapeljali skozi cono z okrepčili, zdaj pa se spet vrstijo novi napadi.

170 km do cilja: Manjšo prednosti si je privozila šesterica z Neilsonom Powlesom in Victorjem Campenaertsom, a tudi ta poskus pobega ni bil uspešen.

175 km do cilja: Zdaj se na čelu glavnine pojavlja tudi Matej Mohorič (Bahrain - Victorious). Se bo Slovencu danes uspelo prebiti med ubežnike?

177 km do cilja: Van Aert in Schmid sta spet v glavnini.

Kolesarji so na letošnjem Touru že prevozili tisoč kilometrov, do konca dirke jih čaka še 2.338.

180 km do cilja: Belgijec in Švicar ohranjata majhno prednost.

Pogačar si želi miren dan

"Želim si miren dan in zaključek čez Mure de Bretagne brez stresa. Da bi varni prišli v cilj in privarčevali nekaj energije. Ampak ne verjamem, da se bo razvilo tako," je pred etapo za Eurosport povedal Tadej Pogačar. Spet so ga vprašali glede včerajšnje taktike moštva Visma | Lease a Bike, ki jo je že javno okrcal. "Še vedno ne vem, kaj so hoteli. Vozili so agresivno. Bomo videli, kaj pripravljajo danes."

Vingegaard odgovoril Pogačarju

Je pa Vingegaard za dansko televizijo TV 2 Sport odgovoril na Pogačarjevo kritiko. "Dovoljeno nam je izvajati svojo taktiko, oni pa lahko izvajajo svojo. Tako pač je v kolesarstvu. Mi se držimo svoje in prav gotovo ne bom zdaj tukaj stal in pojasnjeval, zakaj počnemo, kar počnemo. To počnemo z razlogom in to bomo počeli še naprej."

Oglasil se je še športni direktor Visme Grischa Niermann. "Dobro je, da nas ne razume. Imamo svoje načrte in naredili smo točno to, kar smo hoteli. In pika," je dejal Nemec.

186 km do cilja: Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) in Mauro Schmid (Jayco AlUla) imata zdaj 16 sekund prednosti pred glavnino. V tej še ni miru, kolesarji še naprej skačejo in napadajo.

191 km do cilja: Van Aert in Schmid še vztrajata nekaj deset metrov pred glavnino.

194 km do cilja: Pobegniti si danes močno želi Wout van Aert (Visma | Lease a Bike). S Švicarjem Maurom Schmidom (Jayco AlUla), ima majhno prednost pred večjo zasledovalno skupino, ki se je uspela odlepiti glavnini. A razlike ostajajo majhne.

12:27 (197 km do cilja): Kolesarji so dosegli kilometer nič in dirka se je začela zares! Tokrat so se takoj začeli napadi na čelu glavnine.

Štart: Kolesarji so se na zaprto vožnjo podali ob 12.10, ob 12.25 naj bi dosegli kilometer nič in sedma etapa 112. Toura se bo začela tudi zares.

V rumeni majici vodilnega na dirki danes vozi Nizozemec Mathieru van der Poel (Alpecin – Deceuninck), ki pa ima v skupnem seštevku le eno sekundo prednosti pred Pogačarjem. V pikčasti majici najboljšega hribolazca je Belgijec Tim Wellens (UAE Emirates - XRG). Pred Pogačarjem ima dve točki prednosti. V zelenem je Italijan Jonathan Milan (Lidl – Trek), ki je zbral 112 točk, štiri več od van der Poela in šest od Pogačarja. V belem pa je najboljši mladi kolesar na dirki, to pa je Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Tadej Pogačar je spet v mavrični majici svetovnega prvaka. Bo danes spet napadel rumeno?

Do zdaj je z dirke odstopilo pet kolesarjev. Po padcih v prvi etapi s Tourom nista mogla nadaljevati Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in Švicar Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale), v tretji je po padcu v bolnišnici pristal belgijski šprinter Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), pete etape pa nista začela Francoz Emillien Jeanniere (TotalEnergies) in Belgijec Jasper de Buyst (Lotto).

Včeraj novih odstopov ni bilo in tudi danes pričakujemo, da bo štartno listo podpisalo vseh preostalih 179 kolesarjev.

Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva! Danes spet spremljamo razburljivo etapo z 2.450 višinskimi metri, ob koncu tekmovalce čakata dva vzpona na sloviti Mur de Bretagne, na katerem bo danes najbrž padla odločitev o zmagovalcu. Spet si lahko obetamo krasen, eksploziven finiš dneva.