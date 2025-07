Jasper Philipsen, zmagovalec 1. etape letošnje Dirke po Franciji, je grdo padel med vmesnim sprintom tretje etape, pri padcu pa si je zlomil ključnico ter poškodoval akromioklavikularni sklep, in zaradi posledic padca odstopil z dirke. Do padca je prišlo zaradi trčenja s francoskim kolesarjem Bryanom Coquardom, ki ga je po zapletu s še enim kolesarjem, zaneslo v Philipsena, nosilca zelena majice.

Stage 3 of Tour de France delivered us a tough day and a heartbreaking moment, as Jasper Philipsen was forced to leave the race after a heavy crash during the intermediate sprint for the green jersey.



In the meantime, he underwent a successful surgery last night at AZ Herentals to repair his injuries.