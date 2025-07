Ob Pogačarju in Vingegaardu ima kompleks manjvrednosti

V nedeljski drugi etapi 112. Dirke po Franciji so v zaključnem sprintu obračunali kolesarski super zvezdniki Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), to pa so imena, ki pri marsikom v pelotonu sprožajo strahospoštovanje. Četrtouvrščeni Francoz Romain Gregoire (Groupama – FDJ) je priznal, da si ni upal niti poskusiti napasti stopničk.

"Nisem si upal uporabiti komolcev, da bi se boril za stik z van der Poelom. To obžalujem," je po včerajšnji etapi s ciljem v Boulogne-sur-meru, ki jo je dobil Nizozemec van der Poel pred Pogačarjem in Vingegaardom, potarnal četrtouvrščeni kolesar dneva, Francoz Romain Gregoire, in nato resignirano ugotavljal: "Tako ali tako jih ne bi premagal, tretje ali četrto mesto pa tako ali tako ne spremeni veliko. Ampak gre za načela, za namen. Pogrešal sem ta pogum in borbenost."

Gregoire je brutalno iskreno razgrnil občutke, ki jih ima še marsikateri tekmovalec na največji dirki na svetu, na kateri zadnjih pet let dominirata Pogačar in Vingegaard. "Morda gre za kompleks manjvrednosti, ker sem se prepričal, da jih tako ali tako ne morem premagati," se je še spraševal 22-letnik.

Romain Gregoire je obžaloval neodločnost. Foto: Reuters

Peto mesto je včeraj zasedel Gregoirejev britanski vrstnik Oscar Onely (Picnic PostNL), ki je bil prav tako osupel, ko se je znašel v tako imenitni družbi. "V nekem trenutku v zadnjem kilometru sem se znašel med Alaphilippom, Pogačarjem, Vingegaardom in van der Poelom in pomislil: V redu, veliko več od tega ne more biti. Vedno je lepo dirkati proti tem fantom. To sta užitek in veliko zadovoljstvo," je bil vesel Onely.

Predvsem prva favorita za zmago na letošnjem Touru Pogačar in Vingegaard sta v prvih dveh dneh dirke navdušila tudi prekaljenega Španca Enrica Masa (Movistar), ki je v intervjuju za Marco povedal: "Ta dva sta neverjetna. Sta fantastična kolesarja z veliko globino. Jasno je, da se jima moramo prilagoditi, in to tudi počnemo."

Prave etape za favorite za skupno zmago na dirki še pridejo na vrsto, prva takšna bo v sredo, ko se bodo kolesarji pomerili na 33-kilometrskem posamičnem kronometru v Caenu. Prva resna gorska etapa na letošnji dirki bo naslednji četrtek, ko tekmovalce čaka ciljni vzpon na Hautacam.

