Visma odgovarja na ostre besede Vingegaardove žene, oglasil se je tudi Jonas

Druga etapa Dirke po Franciji se je šele dobro začela, ko je javnost v domovini Jonasa Vingegaarda pretresel intervju njegove žene Trine Vingegaard Hansen za danski časnik Politiken. V njem je ostro izpostavila zaskrbljenost glede ravnanja ekipe Visma | Lease a Bike z njenim možem in nakazala, da so zahteve ekipe do njega pretirane, o čemer smo pisali v nedeljo . Zdaj ji nizozemsko moštvo odgovarja. Svoj pogled je podal tudi Jonas Vingegaard.

"Jonas ne more napolniti baterij na še enem tritedenskem višinskem kampu z ekipo. Potrebuje dom, mir, družino, da znova začuti sebe," je dejala Trine Vingegaard za Politiken.

"Ker Jonasa poznam, lahko rečem, da ga Visma zdaj sili predaleč. Bojim se, da gori na obeh koncih. Ljudje pogosto pozabijo, da je za športnikom tudi človek. In da je to ključno, če želiš iz nekoga iztisniti največ. Vse skupaj bi se jim lahko vrnilo kot bumerang," je še dodala.

Ostrejša je bila nato v intervjuju za Jyllands-Posten: "Z dvema otrokoma ima občutek, da mu življenje doma polzi iz rok. V mnogih pogledih se je odštevanje do konca njegove kariere začelo, ko se nama je rodil prvi otrok."

Športni direktor Visma | Lease a Bike: Jonas to ve in tudi Trine to ve

Ker so izjave sprožile nemalo odzivov, so se nanje hitro odzvali tudi v taboru ekipe Visma | Lease a Bike. Športni direktor ekipe Grischa Niermann je z novinarji spregovoril pred štartom druge etape, v kateri je Jonas na koncu osvojil tretjo mesto – v ciljnem šprintu sta bila pred njim Mathieu van der Poel in njegov rival Tadej Pogačar.

Jonas Vingegaard je v drugi etapi presenetil v šprintu in osvojil tretje mesto. Foto: Guliverimage

"Z Jonasom imamo res močno povezavo in vedno skupaj načrtujemo sezono," je poudaril Niermann. Ob tem je izpostavil realnost vrhunskega športa: "A če želiš zmagati na največji kolesarski dirki na svetu, so potrebna odrekanja. Jonas to ve in tudi Trine to ve."

"Morda je bilo pretirano predstavljeno"

Kritike je skušal nekoliko omiliti z besedami: "Morda je bilo vse skupaj nekoliko pretirano predstavljeno, a z obema, Jonasom in Trine, imamo dober delovni odnos."

Športni direktor ekipe Visma | Lease a Bike Foto: Guliverimage

Čeprav se je napetost med zasebnim življenjem in športnim imperativom zdaj preselila tudi v javnost, si pri Visma | Lease a Bike predvsem želijo, da to ne bi vplivalo na osredotočenost njihovega kapetana. Pred njim in celotno ekipo so namreč še skoraj trije tedni Toura in boj za rumeno majico je še povsem odprt. Vsi pa vemo, kako povezan je Jonas s svojo družino.

Jonas ne bere medijev v času Toura

"Vem, da me Trine stoodstotno podpira in da bo naredila vse, da mi pomaga doseči najboljšo formo. Želi mi le najboljše," je svoj pogleda podal Danec in pristavil: "Intervjuja v resnici nisem prebral. Slišal sem le nekaj delčkov, zato nisem povsem prepričan, kaj je bilo rečeno. Med dirko ne berem medijev."