Avtorji:
M. P., STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
22.10

Osveženo pred

19 minut

Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja ATP masters 1000 v Cincinnatiju. V finalu je drugopostavljeni Španec premagal prvega igralca sveta Jannika Sinnerja s 5:0 v prvem nizu, potem pa je Južnotirolec predal dvoboj zaradi bolezni.

Težko pričakovani finale v Cincinnatiju, kjer sta se pomerila trenutno najboljša igralca sveta, je trajal le 23 minut. Vidno utrujeni Jannik Sinner je zdržal do 0:5, potem pa ni mogel več in je po posvetu s sodnikom dvoboj s Carlosom Alcarazom predal. Njun finalni dvoboj je bil sicer ponovitev zaključnega obračuna na Roland Garrosu in v Wimbledonu, prvega je dobil Španec, drugega Italijan.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz | Foto: Reuters Jannik Sinner in Carlos Alcaraz Foto: Reuters "Hvala, da ste prišli, ampak zaradi bolezni se res počutim še slabše kot včeraj, komaj stojim pokonci. Upam, da razumete. S Carlosom sva tekmeca in tudi prijatelja, hvala vsem za podporo, žal mi je, da sem vas razočaral, a tudi to se včasih zgodi," je po dvoboju dejal Sinner. "To ni način, na katerega bi želel dobiti lovoriko. Verjamem, da se bo Jannik vrnil še boljši in močnejši. Rad bi se zahvalil svoji ekipi, za mano je naporen teden, a mi je pomagalo tudi vzdušje, vsi so me podpirali, res sem užival," pa je dejal zmagovalec.

Alcaraz in Sinner sta to sezono igrala za lovoriko tudi v Rimu, Italijan je svojo zadnjo zmago osvojil prejšnji mesec v All England Clubu. Sinner je imel priložnost postati prvi igralec po Švicarju Rogerju Federerju v sezonah 2014 in 2015, ki je v Cincinnatiju osvojil dva zaporedna naslova, a ostaja pri lanski zmagi. Alcaraz je igral v svojem drugem finalu v Cincinnatiju in prvič zmagal, potem ko je leta 2023 izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću.

Cincinnati, masters ATP 1000 (7.915.693 evrov):

Finale:
Carlos Alcaraz (Špa/2) - Jannik Sinner (Ita/1) 5:0 - predaja.

Winston Salem, ATP 250 (681.980 evrov):

1. krog:
Nishesh Basavareddy (ZDA) - Raphael Collignon (Bel) 6:2, 7:6 (2);
Darwin Blanch (ZDA) - Borna Ćorić (Hrv) 6:4, 7:6 (5);
Christopher O'Connell (Avs) - Roman Safijulin (Rus) 6:3, 6:3;
Marton Fucsovics (Mad) - Hugo Gaston (Fra) 6:3, 6:3;

Cleveland, WTA 250 (235.000 evrov):

1. krog:
Sorana Cirstea (Rom) - Moyuka Uchijima (Jap) 6:4, 6:1;
Jil Teichmann (Švi) - Lois Boisson (Fra/5) 6:4, 1:6, 6:4;
Hailey Baptiste (ZDA/8) - Gabriela Ruse (Rom) 6:2, 7:6 (2);
Elsa Jacquemot (Fra) - Zhu Lin (Kit) 6:3, 6:1;
Talia Gibson (Avs) - Greet Minnen (Bel) 7:6 (2), 6:4;
Ljudmila Samsonova (Rus/1) - Caroline Dolehide (ZDA) 6:4, 7:6 (2);
Viktorija Golubic (Švi) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:1, 6:3.
Carlos Alcaraz Jannik Sinner teniški globus tenis
Ne spreglejte
