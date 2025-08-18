Kaj je na kocki po zgodovinskem srečanju v Beli hiši?

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in delegacijo evropskih voditeljev. Srečanje, ki poteka le nekaj dni po Trumpovih pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, velja za ključno pri iskanju poti za končanje vojne in določanju prihodnosti ukrajinske varnosti. Čeprav srečanje ni postreglo z zagotovili za morebitno končanje spopadov, je vendarlo prišlo do nekaterih pomembnih premikov pri vprašanju prihodnosti Ukrajine.

Glavna tema pogovorov v Beli hiši so bili prekinitev spopadov, varnostna jamstva in ozemeljske koncesije. Ameriški predsednik Donald Trump je pred srečanjem javno izrazil prepričanje, da lahko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski konča vojno, če se odpove vstopu v Nato in vrnitvi Krima. Putin je sicer omenjal vsaj še Donbas, ki je skupno ime za območji Donecka in Luganska.

Ta stališča so v nasprotju z zahtevami Kijeva, ki vztraja, da Rusija ne sme biti nagrajena za svojo agresijo. Po Trumpovem srečanju s Putinom na Aljaski, kjermu je ruski predsednik predstavil predloge za "zamenjavo ozemelj," so evropski voditelji pripotovali v Washington z namenom, da bi prepričali Trumpa k enotnemu, odločnemu stališču proti Rusiji in s tem preprečili morebitne nove konflikte. Več o poteku srečanja si lahko preberete tukaj .

Ključni poudarki po srečanju

Če je Trump na srečanju z Zelenskim in evropskimi voditelji ponovil več že večkrat slišanih stališč glede vojne v Ukrajini, tokrat prvič ni izključil napotitve ameriških vojakov v Ukrajino , da bi pomagali ohraniti morebitni mirovni sporazum, kar je prej kategorično zavračal.

Foto: Gulliverimage "To vam bomo sporočili, morda kasneje danes," je dejal Trump po srečanju z Zelenskim. Trump je še dejal, da bo Evropa prevzela vodilno vlogo pri zagotavljanju miru, vendar bodo ZDA vključene. "Oni so prva obrambna linija, ker so tam, Evropa. Ampak mi jim bomo pomagali. Poleg tega bomo vključeni," je dejal.

Drugi pomemben poudarek po srečanju je, da naj bi ruski predsednik Vladimir Putin pristal na to, da bodo v okviru mirovnega dogovora Ukrajini zagotovljena varnostna jamstva .

"V zelo pomembnem koraku je predsednik Putin potrdil, da bo Rusija pristala na varnostna jamstva za Ukrajino, in to je ena od ključnih točk, ki jo moramo upoštevati in jo bomo obravnavali za pogajalsko mizo. Prav tako bomo obravnavali, kdo bo v bistvu kaj naredil," je ob začetku pogovorov v Beli hiši povedal Trump.

Grenka pilula za Ukrajino

Če bo lahko Zelenski Washington zapustil z zagotovili, da mu bodo ZDA in evropske zaveznice pomagale pri vzdrževanju miru po dogovoru o trajnem miru z Rusijo, pa postajajo pogovori o ozemeljskih koncesijah, na katere bi morala Ukrajina pristati v zameno za končanje konflikta vse bolj konkretni.

"V določenem časovnem obdobju, v enem ali dveh tednih, bomo vedeli, ali bomo to rešili ali pa se bodo ti grozni spopadi nadaljevali," je dejal Trump. Več kot očitno postaja, da ta pričakuje, da bo v tem konfliktu popuščala predvsem Ukrajina, medtem ko je do agresorske Rusije zelo prizanesljiv.

Zdaj je recimo že pozabil, da je Putinu postavil ultimat za prekinitev ognja, na katerega je pred tem pristal Zelenski. Namesto tega je na srečanju v Beli hiši izjavil, da prekinitev ognja ni potrebna za končanje vojne, za katero se lahko voditelji dogovorijo tudi sredi spopadov. "Ne morem si predstavljati, da bi se naslednje srečanje odvijalo brez prekinitve ognja, zato si za to prizadevajmo in poskušajmo izvajati pritisk na Rusijo," je po drugi strani opozoril nemški kancler Friedrich Merz.

Trump je na srečanju poudaril, da bo takoj po pogovorih z zavezniki in Zelenskim kontaktiral Putina in se zavzel za tristransko srečanje. Ob tem je poudaril, da ne gre več za vprašanje, ali to srečanje bo, temveč le še za vprašanje, kdaj se bo srečanje zgodilo.

Kako se bo oblekel Zelenski?

Foto: Reuters Pred srečanjem s Trumpom je skoraj toliko pozornosti kot vprašanje prihodnosti Ukrajine v medijih poželo, kako se bo oblekel Zelenski. Ta je v Belo hišo prispel oblečen v bolj formalna oblačila kot v običajna vojaška, vendar si ni nadel kravate.