Avtorji:
I. H., STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
7.03

Osveženo pred

6 minut

Ukrajina po mnenju Trumpa lahko konča vojno, če ne bo vstopila v Nato

Trump Zelenski | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes poudaril, da lahko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski konča vojno z Rusijo, če to želi, vendar pa v okviru mirovnega sporazuma Ukrajina ne bo vstopila v zvezo Nato. Kot je še zapisal na družbenem omrežju Truth Social, Ukrajina tudi ne bo dobila nazaj polotoka Krim.

Trump bo sicer danes v Washingtonu gostil Zelenskega in več evropskih voditeljev na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. Ti bodo sledili njegovemu srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. V ospredju pogovorov bodo med drugim tudi varnostna jamstva za Ukrajino.

Današnjih pogovorov v Beli hiši se bodo poleg Zelenskega udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte. Po navedbah Berlina bodo na pogovorih med drugim obravnavali varnostna jamstva, ozemeljska vprašanja in podporo Ukrajini v njeni obrambi pred rusko agresijo.

Putin se je strinjal?

Trump je po srečanju s Putinom izpostavil, da je najboljši način za konec vojne sklenitev mirovnega dogovora. Kot je pojasnil v objavi na omrežju Truth Social, bi mirovni dogovor končal vojno, medtem ko dogovori o prekinitvi ognja pogosto ne zdržijo.

Odposlanec ZDA Steve Witkoff je medtem v nedeljo izjavil, da se je Putin na petkovem srečanju strinjal z možnimi ameriškimi in evropskimi varnostnimi jamstvi za Ukrajino, podobnimi kolektivni obrambi Nata. Dodal je, da je Rusija nekoliko popustila glede petih ukrajinskih regij, pri čemer podrobnosti ni podal.

Volodimir Zelenski, Ukrajina
Novice Zelenski že zavrnil Putinov in Trumpov načrt
Ruski napad na Ukrajino
Novice Rusija še naprej napada Ukrajino
Srečanje na Aljaski
Novice Kremelj: Srečanje bo trajalo najmanj šest do sedem ur
