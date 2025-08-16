Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
16. 8. 2025,
14.45

1 ura, 35 minut

Sobota, 16. 8. 2025, 14.45

1 ura, 35 minut

Rusija nadaljuje z napadi na Ukrajino

Avtorji:
D.K., STA

Ruski napad na Ukrajino | Foto Reuters

Foto: Reuters

Rusija je v petek zvečer proti Ukrajini izstrelila 85 dronov in eno raketo, so danes sporočili iz Kijeva. Ruske sile naj bi napadle tudi frontne linije v štirih regijah. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi jim je med drugim uspelo zavzeti še dve vasi na vzhodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija nad Ukrajino izstrelila balistično raketo iskander-M in 85 dronov tipa šahed. Zračna obramba naj bi sestrelila 61 brezpilotnikov.

Vladimir Putin in Donald Trump
Novice "Trump je Ukrajino prepustil ruski interesni sferi"

Pozneje je obrambno ministrstvo v Moskvi sporočilo, da je ruskim silam uspelo zavzeti še dve vasi na vzhodu Ukrajine, in sicer vas Kolodjazi v regiji Doneck in vas Vorone v regiji Dnipropetrovsk, navaja AFP.

Ruski napadi naj bi se začeli že v petek zvečer, ko se je na Aljaski začenjalo srečanje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Vladimir Putin in Donald Trump na novinarski konferenci v mestu Anchorage na Aljaski
Novice Srečanje Trumpa in Putina končano, na novinarska vprašanja nista odgovarjala

Voditelja naj bi na srečanju na Aljaski govorila predvsem o vojni v Ukrajini. Po srečanju nista predstavila konkretnih sklepov, sta pa oba izražala zadovoljstvo.

