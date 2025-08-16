Rusija nadaljuje z napadi na Ukrajino

Rusija je v petek zvečer proti Ukrajini izstrelila 85 dronov in eno raketo, so danes sporočili iz Kijeva. Ruske sile naj bi napadle tudi frontne linije v štirih regijah. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi jim je med drugim uspelo zavzeti še dve vasi na vzhodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija nad Ukrajino izstrelila balistično raketo iskander-M in 85 dronov tipa šahed. Zračna obramba naj bi sestrelila 61 brezpilotnikov.

Pozneje je obrambno ministrstvo v Moskvi sporočilo, da je ruskim silam uspelo zavzeti še dve vasi na vzhodu Ukrajine, in sicer vas Kolodjazi v regiji Doneck in vas Vorone v regiji Dnipropetrovsk, navaja AFP.

Ruski napadi naj bi se začeli že v petek zvečer, ko se je na Aljaski začenjalo srečanje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Voditelja naj bi na srečanju na Aljaski govorila predvsem o vojni v Ukrajini. Po srečanju nista predstavila konkretnih sklepov, sta pa oba izražala zadovoljstvo.