Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
16. 8. 2025,
9.14

Osveženo pred

28 minut

Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump

Sobota, 16. 8. 2025, 9.14

28 minut

Trump je poklical Zelenskega

Avtorji:
N. V., STA

Putin - Trump, Aljaska | Foto Reuters

Foto: Reuters

Donald Trump je Volodimirja Zelenskega in druge evropske voditelje že seznanil z vsebino petkovih pogovorov z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom na Aljaski.

Ameriški predsednik Donald Trump je imel med poletom v Washington dolg pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, pogovarjal se je tudi z voditelji članic Nata, je po poročanju BBC povedala njegova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt.

Da je ameriški predsednik po srečanju s Putinom govoril z evropskimi voditelji in Zelenskim, so potrdili tudi viri v nemški vladi ter na Evropski komisiji. Kot so povedali v Bruslju, se je Trump več kot eno uro pogovarjal z Zelenskim, britanskim premierjem Keirom Starmerjem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

V uradu ukrajinskega predsednika pa so povedali, da je Trump najprej govoril z Zelenskim, nato so se pogovoru pridružili ostali voditelji.

Volodimir Zelenski, Ukrajina | Foto: Reuters Foto: Reuters

Trump se je medtem z Aljaske, kjer se je srečal z ruskim predsednikom, že vrnil v Washington. Ob vrnitvi v Washington srečanja z ruskim kolegom ni komentiral.

V Moskvi trdijo, da tristransko srečanje z Zelenskim ni bilo tema pogovora

V Moskvi pa so danes zatrdili, da na srečanju Trumpa in Putina tristransko srečanje z Zelenskim ni bilo tema pogovora. O takšnem srečanju nismo govorili, je za rusko državo televizijo dejal Putinov svetovalec Jurij Ušakov.

Dejal je še, da ni bil določen noben datum za novo srečanje ameriškega in ruskega predsednika. Putin je sicer Trumpa po pogovoru na Aljaski povabil na srečanje v Moskvo, ameriški predsednik je na to odvrnil, da gre za zanimivo idejo.

Putin - Trump, Aljaska | Foto: Reuters Foto: Reuters

Namestnik predsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev pa je ocenil, da je vrh pokazal na možnost nadaljevanja dialoga med Moskvo in Washingtonom brez predpogojev in nadaljnjega zaostrovanja, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Dejal je, da je Putin Trumpu podrobno pojasnil pogoje Moskve za končanje vojne v Ukrajini. Trump je po besedah Medvedjeva na srečanju "vsaj za zdaj" zavrnil možnost, da bi povečal pritisk na Rusijo zaradi Ukrajine.

Trump: Sklenitev dogovora odvisna od Zelenskega

Trump in Putin sta se na prvem srečanju po letu 2019 pogovarjala skoraj tri ure. Po besedah Trumpa sta se strinjala glede številnih, a ne vseh zadev. V pogovoru za ameriško televizijo Fox News po srečanju je gostitelj izrazil prepričanje, da so blizu dogovoru, a da je sklenitev tega odvisna od ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter da se bodo morale v zadevo v določeni meri vključiti evropske države.

Putin je izrazil upanje, da so se približali miru v Ukrajini, pri čemer je ponovil, da bo za to treba odpraviti "temeljne grožnje" ruski varnosti. Strinjal se je, da je treba poskrbeti tudi za varnost Ukrajine. Kijev in evropske sile je ob tem pozval, naj ne postavljajo ovir na poti k miru.

Vladimir Putin in Donald Trump na novinarski konferenci v mestu Anchorage na Aljaski
