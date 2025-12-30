Cedevita Olimpija bo danes ob 19.30 po slovenskem času v Solunu gostovala na obračunu 12. kroga rednega dela EuroCupa proti Arisu in poskušala prekiniti niz dveh porazov v evropskem pokalu.

Zasedba Cedevite Olimpije je v Solun prispela neposredno iz Beograda, kjer se je v soboto na derbiju kroga v regionalni ligi merila s Crveno zvezdo in izgubila. Olimpijin tokratni tekmec v Solunu Aris je ena od treh ekip v skupini A, ki je trenutno pri izkupičku šestih zmag in petih porazov po 11 odigranih tekmah v rednem delu sezone. S tem izkupičkom grški kolektiv za ljubljanskim zaostaja le za eno zmago, v obračun s Cedevito Olimpijo pa Aris vstopa na krilih dveh zaporednih zmag proti Umani Reyer in Hamburgu v Evropskem pokalu, na zadnjih štirih preizkušnjah v EuroCupu pa je Aris poraz doživel le proti Cluju.

Foto: Aleš Fevžer

"Pred nami je še ena v nizu zelo zahtevnih tekem v EuroCupu. Ekipa Arisa se je v primerjavi z našim prvim medsebojnim obračunom v Ljubljani dodatno okrepila z dvema igralcema evroligaškega kova – Danilom Anđušićem in Aminom Nouo –, kar jasno kaže na resnost in visoke ambicije naših tekmecev. Pričakujem zelo zahtevno tekmo v vročem vzdušju, kakršnega znajo pripraviti domači navijači. Aris je danes zagotovo na višji ravni, kot je bil na začetku sezone. Vsi naši igralci si še niso povsem opomogli po bolezni in poškodbah, vendar bomo v torek dali vse od sebe, da domačine presenetimo in se borimo za zmago," je pred torkovo tekmo v Solunu povedal glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Na prvem medsebojnem obračunu sezone v Stožicah je Cedevita Olimpija Aris premagala visoko z rezultatom 80:59. Za Zmaje je bila to takrat tretja zaporedna zmaga na uvodu v novo sezono evropskega pokala. Najučinkovitejši igralec Arisa v tej sezoni EuroCupa je nekdanji prvi strelec Lige ABA Bryce Jones, ki v povprečju dosega 17,0 točke, 5,6 asistence in 3,4 skoke na tekmo, kar je dovolj za valorizacijski indeks 19,1, s tem pa je Jones na osmem mestu najučinkovitejših igralcev tekmovanja.

