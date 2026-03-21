Po več dneh razmeroma mirnega vremena se nad Slovenijo nakazuje sprememba. Arso za danes in jutri napoveduje pretežno oblačno vreme z občasnimi plohami, v nadaljevanju tedna pa bi lahko ob dotoku hladnejšega zraka meja sneženja ponekod padla dovolj nizko, da bi se dež prehodno spremenil v sneg.

Po več dneh razmeroma mirnega vremena se nad Slovenijo nakazuje sprememba. Arso za soboto napoveduje pretežno oblačno vreme, predvsem na severu tudi občasne plohe, podobno nestanovitno bo še v nedeljo. Vremenska slika kaže, da nad naše kraje od severa dosega odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, od vzhoda pa doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

V četrtek se lahko dež ponekod spremeni v sneg

Po trenutnih napovedih se za četrtek nakazuje možnost snega tudi v nižinah, vendar je za zanesljivejšo napoved za prihodnji konec tedna še nekoliko prezgodaj, čeprav vremenska napoved nakazuje sneg za četrtek in petek.

Pred ohladitvijo še nekaj mirnejših dni

Pred morebitnim snežnim zasukom bo v ponedeljek delno jasno z nekaj povečane oblačnosti, popoldne ni izključena kakšna ploha. V torek bo po napovedi Arsa dokaj sončno, predvsem popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Prav zaradi tega bo morebitna četrtkova sprememba še bolj opazna.