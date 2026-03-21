R. S.

21. 3. 2026,
10.04

ARSO ohladitev sneg vremenska napoved vreme

Sobota, 21. 3. 2026, 10.04

3 ure, 3 minute

Vremenski preobrat: prihaja ohladitev, sneg možen do nižin

sneženje | Ob napovedani ohladitvi bi se lahko dež ponekod prehodno mešal s snegom.

Ob napovedani ohladitvi bi se lahko dež ponekod prehodno mešal s snegom.

Po več dneh razmeroma mirnega vremena se nad Slovenijo nakazuje sprememba. Arso za danes in jutri napoveduje pretežno oblačno vreme z občasnimi plohami, v nadaljevanju tedna pa bi lahko ob dotoku hladnejšega zraka meja sneženja ponekod padla dovolj nizko, da bi se dež prehodno spremenil v sneg.

Po več dneh razmeroma mirnega vremena se nad Slovenijo nakazuje sprememba. Arso za soboto napoveduje pretežno oblačno vreme, predvsem na severu tudi občasne plohe, podobno nestanovitno bo še v nedeljo. Vremenska slika kaže, da nad naše kraje od severa dosega odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, od vzhoda pa doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

V četrtek se lahko dež ponekod spremeni v sneg

Po trenutnih napovedih se za četrtek nakazuje možnost snega tudi v nižinah, vendar je za zanesljivejšo napoved za prihodnji konec tedna še nekoliko prezgodaj, čeprav vremenska napoved nakazuje sneg za četrtek in petek.

V prihodnjih dneh se bo vreme spreminjalo, napovedi omenjajo tudi možnost snega. Foto: ARSO/meteo.si

Pred ohladitvijo še nekaj mirnejših dni

Pred morebitnim snežnim zasukom bo v ponedeljek delno jasno z nekaj povečane oblačnosti, popoldne ni izključena kakšna ploha. V torek bo po napovedi Arsa dokaj sončno, predvsem popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Prav zaradi tega bo morebitna četrtkova sprememba še bolj opazna.

