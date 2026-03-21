Nor podvig Pogačarja, po padcu se je vrnil in osvojil Sanremo!

Tadej Pogačar je zmagovalec 117. dirke Milano - Sanremo! Slovenski as je 32 kilometrov pred ciljem 298-kilometrskega spomenika celo padel, potem potrošil veliko moči, da se je spet prebil na čelo glavnine, a to ga ni ustavilo, na vzponu na Poggio sta z Britancem Tomom Pidcocokom zlomila Mathieua van der Poela in nato sama obračunala v zaključnem šprintu. Slovenski superzvezdnik je bil za drobec hitrejši in je osvojil še svoj četrti spomenik. zdaj mu v imenitni zbirki manjka le še zmaga z dirke Pariz - Roubaix.

Tadej Pogačar je končno osvojil dirko Milano – Sanremo, kolesarski spomenik, za katerega velja, da mu po profilu še najmanj ustreza. Pričakovali smo, da bo z močno podporno ekipo UAE Emirates tekmece trl na zaključnem dvojčku vzponov Cipressa in Poggio, pa se je taktika ekipi malce podrla že zelo zgodaj v dirki, ko je po padcu odtopil Jan Christen. Še večji zaplet se je zgodil 34 kilometrov pred ciljem, ko se je na tleh znašel Pogačar sam in moral nato loviti tekmece. Za resen napad na Cipressi tako ni bil v najboljšem položaju, je pa zato svojo moč pokazal na Poggiu, na katerega je prišl s Tomom Pidcockom in lanskim zmagovalcem Mathieuom van der Poelom. Nizozemec tokrat ni mogel slediti Pogačarjevim silovitim pospeševanjem, se je pa Slovenca kot klop držav Britanec Pidcock.

Pogačar in Pidcock sta naposled za zmago obračunala v ciljnem šprintu in čeprav je bil Britanec v nekoliko boljšem položaju (cilju se je približeval v Pogačarjevem zavetrju), je bil Slovenec za drobec hitrejši in se veselil imenitne zmage. Tretji je bil Belgijec Wout van Aert.

Zdaj ima Pogačar v svoji zbirki štiri od petih spomenikov, slavil je na dirkah Liege – Bastogne – Liege, Po Flandriji, po Lombardiji in zdaj na Milanu – Sanremu. Manjka mu le še severni pekel, dirka Pariz – Roubaix, na kateri je lani dirkal prvič in osvojil drugo mesto.

Kaj je pred dirko za bralce Sportala povedal Domen Novak?

Na vrsti je prvi spomenik kolesarske sezone in Tadej Pogačar zmago na dirki Milano–Sanremo lovi že pet let. Ker gre za specifično dirko, brez zahtevnih klancev, na katerih bi lahko zlomil konkurente, se mu zmaga vztrajno izmika. Lani in predlani je bil tretji, tekmece je poskušal s pomočjo močne podporne ekipe zlomiti na zaključnih vzponih na Cipressi in Poggiu in tudi letos ima najbrž podoben načrt.

Slovenskega superzvezdnika so letos že nekajkrat opazili na treningu na zaključku trase, kjer je postavljal rekordne čase na omenjenih klancih, a na strupen tempo se je dobro pripravil tudi Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech), ki je Sanremo osvojil že dvakrat, v letih 2023 in 2025.

Letos je trasa dolga 298 kilometrov, najrazburljivejše dogajanje bo najbrž kot vedno šele v zaključnih 30 kilometrih. Pogačar je na dirko prišel z močno ekipo UAE Emirates - XRG, v kateri so Mehičan Isaac del Toro, Švicar Jan Christen, Američan Brandon McNulty, Avstrijec Felix Grossschartner, Belgijec Florian Vermeersch in Slovenec Domen Novak.

Pogačar si močno želi zmage na prvem spomeniku sezone.

Lani je Pogačarjeva ekipa tempo navila na Cipressi, sam je silovito nadaljeval na Poggiu, a se mu ni uspelo otresti van der Poela, na spustu v Sanremo pa je dvojico ujel še domači adut Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in nato v šprintu osvojil drugo mesto. Leto pred tem se Pogačarju na Poggiu ni uspelo otresti šprinterjev Jasperja Philipsena in Michaela Mathewsa.

Prvo selekcijo glavnine utegnejo Pogačarjevi letos opraviti že na treh vrhih (tre Cappi), treh kratkih klancih, Capo Mele (1,9 km/4,2 %), Capo Cerve (1,9 km/2,8 %) in Capo Berta (1,8 km/6,7 %), ki kolesarje čakajo 52, 48 in 39 kilometrov pred ciljem, a odločilna bosta zagotovo spet Cipressa (5,6 km/4,1 %) 21 kilometrov pred ciljem ter Poggio di Sanremo (3,6 km/3,7 %) 5,5 kilometra pred ciljem.

Leta 2022 je Matej Mohorič odločilni napad na prvo slovensko zmago v zgodovini tega spomenika sprožil na spustu s Poggia. Kaj podobno vratolomnega bi lahko poskusil ponovno, kandidat za tovrsten podvig pa je tudi britanski mojster spuščanja Tom Pidcock (Q36.5), a je pogoj za to, da pred tem preživita hud tempo favoritov v klanec. Enako velja za bolj klasične šprinterje, ki bi se lahko nato borili za zmago na Via Romi, Philipsena, Ganno, Christopha Laporta in podobne.

Van der Poel na v Sanremu slavil že dvakrat.

Vremenska napoved za čas dirke je dobra, obstaja nekaj malega možnosti dežja, meteorologi pa ne napovedujejo prav močnega vetra. Ta sicer na klancih tako ali tako ne bi igral pomembnejše vloge, bi pa lahko kolesarje izčrpaval na ravnini.

