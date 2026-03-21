Milano–Sanremo 2026
Nor podvig Pogačarja, po padcu se je vrnil in osvojil Sanremo!
Tadej Pogačar je zmagovalec 117. dirke Milano - Sanremo! Slovenski as je 32 kilometrov pred ciljem 298-kilometrskega spomenika celo padel, potem potrošil veliko moči, da se je spet prebil na čelo glavnine, a to ga ni ustavilo, na vzponu na Poggio sta z Britancem Tomom Pidcocokom zlomila Mathieua van der Poela in nato sama obračunala v zaključnem šprintu. Slovenski superzvezdnik je bil za drobec hitrejši in je osvojil še svoj četrti spomenik. zdaj mu v imenitni zbirki manjka le še zmaga z dirke Pariz - Roubaix.
Tadej Pogačar je končno osvojil dirko Milano – Sanremo, kolesarski spomenik, za katerega velja, da mu po profilu še najmanj ustreza. Pričakovali smo, da bo z močno podporno ekipo UAE Emirates tekmece trl na zaključnem dvojčku vzponov Cipressa in Poggio, pa se je taktika ekipi malce podrla že zelo zgodaj v dirki, ko je po padcu odtopil Jan Christen. Še večji zaplet se je zgodil 34 kilometrov pred ciljem, ko se je na tleh znašel Pogačar sam in moral nato loviti tekmece. Za resen napad na Cipressi tako ni bil v najboljšem položaju, je pa zato svojo moč pokazal na Poggiu, na katerega je prišl s Tomom Pidcockom in lanskim zmagovalcem Mathieuom van der Poelom. Nizozemec tokrat ni mogel slediti Pogačarjevim silovitim pospeševanjem, se je pa Slovenca kot klop držav Britanec Pidcock.
Pogačar in Pidcock sta naposled za zmago obračunala v ciljnem šprintu in čeprav je bil Britanec v nekoliko boljšem položaju (cilju se je približeval v Pogačarjevem zavetrju), je bil Slovenec za drobec hitrejši in se veselil imenitne zmage. Tretji je bil Belgijec Wout van Aert.
Zdaj ima Pogačar v svoji zbirki štiri od petih spomenikov, slavil je na dirkah Liege – Bastogne – Liege, Po Flandriji, po Lombardiji in zdaj na Milanu – Sanremu. Manjka mu le še severni pekel, dirka Pariz – Roubaix, na kateri je lani dirkal prvič in osvojil drugo mesto.
Milano–Sanremo, potek dirke:
Cilj: Tadej Pogačar je v silovitem ciljnem šprintu uspel zadržati majhno prednost pred Pidcockom in osvojil spomenik Milano - Sanremo!!!!
Speechless. Absolutely speechless. What a fucking finish.— Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 21, 2026
1 km do cilja: Pogačar in Pidcock bosta šprintala za zmago.
2 km do cilja: Pogačar in Pidcock imata slabih 20 sekund prednosti pred skupino zasledovalcev, v kateri je nekaj močnih šprinterjev.
5,5 km do cilja: Pogačar in Pidcock sta skupaj prečkala Poggio, o zmagovalcu bo odločal spust, morda celo ciljni šprint.
7,4 km do cilja: Pogačar se poskuša otresti Pidcocka, a se Britanec ne da. van der Poel zaostaja že 14 sekund, skupina z van Aertom 22.
8,8 km do cilja: Pogi je na Poggiu stopil na pedala, Pidcock se ga še lahko drži, van der Poel je zaostal!
HE GOES AGAIN!! But this time, Mathieu can't follow 🫢— Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 21, 2026
It's Tom vs Tadej, 8 KM to go!
9,2 km do cilja: Kolesarji so zavili na odločilni klanec, vodilna trojica vsega sedem sekund pred zasledovalci.
10 km do cilja: Vodilna trojica ostaja skupaj, do Poggia ima le še dober kilometer, je pa njihova prednost padla pod 20 sekund.
14 km do cilja: Vodilna trojica sodeluje na poti proti Poggiu in ima zdaj 34 sekund prednosti pred zasledovalci.
20 km do cilja: Pogačar in Pidcocok sta na spustu za odtenek bolj suverena od van der Poela, cesta pa ni povsem suha. Trojica le še povečuje prednost pred zasledovalci.
pic.twitter.com/BwP0yE4PzO— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) March 21, 2026
22 km do cilja: Pogačar zdaj s pospeševanji preizkuša tekmeca, za zdaj ostajata prilepljena nanj. Trojica ima 20 sekund prednosti pred zasledovalci.
23 km do cilja: Pogačar, Mathieu van der Poel in Tom Pidcocok se oddaljujejo zasledovalcem.
👀 Tadej Pogacar ve Wout van Aert yerde! #MilanoSanremo — Eurosport TR (@Eurosport_TR) March 21, 2026
24 km do cilja: Pogačar je zdaj sam silovito pognal v klanec, sledita mu le van der Poel in Pidcocok.
😍 Este tío es una locura. Después de caerse.— Alberto Marcos Gallego (@albermg) March 21, 2026
Otra vez tres campeones del mundo en diferentes disciplinas que se van a pelear la #MilanoSanremo
25 km do cilja: Isaac del Toro zdaj navija tempo za Pogačarja na Cipresso. Zdaj izgleda, kot da padca sploh ni bilo.
26 km do cilja: Tadej Pogačar se je ekspresno prebil na čelo glavnine, ob sebi ima še Brandona McNultyja in Isaaca del Tora.
28 km do cilja: Medtem ko se van Aert in van der Poel, pa Ganna, Pidcock in preostali favoriti v ospredju pripravljajo na naskok Cipresse, se je Pogačar s pomočjo kolegov šele pridružil repu glavnine. V tem trenutku se zdi, da bi bila Pogačarjeva zmaga na letošnji dirki že pravi čudež.
32 km do cilja: Spet padec v glavnini, na tleh tudi Pogačar! Ob Pogačarju so na tleh pristali še van Aert, Pellizzari, Girmay … Vsi nadaljujejo z dirko, a se morajo prebijati skozi glavnino in to ravno v trenutku, ko se karavana nagli približuje Cipressi. Se bo Pogačarju uspelo prebiti v ospredje še pravi čas? Bo potreboval menjavo kolesa? Stvari so se za svetovnega prvaka močno zapletle.
40 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Capo Betra, ubežna skupina se je skrčila na štiri tekmovalce, ima pa le še minuto in pol prednosti pred glavnino, na čelu katere tempo navija Pogačarjev UAE Emirates - XRG.
44 km do cilja: Pogačarjevi na čelu glavnine stopnjujejo tempo, prednost ubežnikov je padla na pod tri minute.
— Renaud Breban (@RenaudB31) March 21, 2026
52 km do cilja: Na Capo Cervo se je pred glavnino zapodila le še sedmerica ubežnikov, z natanko štirimi minutami naskoka pred zasledovalci. V glavnini tempo večinoma diktirajo Pogačarjevi. Slovenca so pred dirko spraševali, kakšen načrt ima. "Predvsem moram biti boljši, kot lani," se je sprva izmikal. Pa bo napadel na Cipressi ali na Poggiu? "Odvisno od dogajanja na dirki," je bil izmuzljiv. A glede na to, da je danes že zelo zgodaj ostal brez Jana Christena, bi lahko sklepali, da bo poskušal odločilno selekcijo opraviti čim prej.
55 km do cilja: Kolesarji so dosegli Capo Miele, na klancu pa je ubežna skupina že začela razpadati. Pred glavnino ima le še dobre štiri minute prednosti.
65 km do cilja: Na čelo glavnine se je prebila še ekipa Bahrain – Victorious, ki zdaj pomaga narekovati tempo članom moštev UAE Emirates in Alpecin - Premier Tech, prednost ubežnikov pa je padla na pet minut, v glavnini pa je prišlo do padca. Eden od kolesarjev se je zataknil v drog prometnega znaka, padel in za seboj potegnil še nekaj kolegov. Najbolj so nasrkali kolesarji moštva Ineos Grenadiers, na tleh so pristali Kwiatkowski, Tarling, Swift …
💥 Very bad crash for former winner @kwiato and @INEOSGrenadiers, as the peloton gets more nervous by the second.— Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 21, 2026

We hope Michal, and the riders involved are okay 🙏
We hope Michal, and the riders involved are okay 🙏
78 km do cilja: V času, ko je glavnino vlekla van der Poelova ekipa Alpecin - Premier Tech je prednost ubežnikov narasla skoraj na sedem minut, nato je Pogačar na čelo poslal Domna Novaka, ki je dvignil tempo. Razlika zdaj pada in v tem trenutku znaša le še dobrih šest minut.
109 km do cilja: Deveterica ubežnikov ima zdaj pet minut prednosti pred glavnino. Pravkar pa se je končala ženska dirka Milano - Sanremo, v ciljnem šprintu pa se je zmage veselila Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx - Protime).
⚡ The effort of all efforts, and Lotte Kopecky takes her first Primavera!— Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 21, 2026
140 kilometrov do cilja: Po spustu s Turchina situacija ubežne skupine ostaja bolj ali manj nespremenjena, prednost znaša 2 minuti in 14 sekund.
163 kilometrov do cilja: Začenja se vzpon čez prelaz Turchino. Favoriti prevzemajo mesta v ospredju glavnine.
🏁 163 KM - They're at the front already 👀— Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 21, 2026
200 kilometrov do cilja: Deveterica ubežnikov ohranja velik del svoje prednosti, po prvi tretjini dirke ta znaša nekaj več kot 2 minuti in pol.
235 kilometrov do cilja: Skupino ubežnikov, ki ima slabe 3 minute prednosti, sestavljajo Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi, Manlio Moro (Movistar), Andrea Peron, David Lozano (Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Picnic PostNL), Dario Igor Belletta in Mirco Maestri (Polti VisitMalta).
The last thing you need on the longest day of the year! 🙈— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 21, 2026
The breakaway go the wrong way in the opening stages of Milano-Sanremo 😩 pic.twitter.com/Mb0xtqhxsF
240 kilometrov do cilja: Tadej Pogačar je ostal brez pomembnega pomočnika. Jan Christen po padcu zaključuje z dirko, utrpel naj bi zlom ključnice.
Terrible news for Pogi… Jan Christen is out of Milano Sanremo after having a big crash with Orluis Aular, who had to abandon too. 🥲— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 21, 2026
290 kilometrov do cilja: Manjša skupina kolesarjev je takoj poskusila s pobegom, prednost pred glavnino znaša 46 sekund.
300 kilometrov do cilja: Začetek najdaljše enodnevne dirke v sezoni.
🟢 Ready. Set. Go.— Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 21, 2026
Kaj je pred dirko za bralce Sportala povedal Domen Novak?
Na vrsti je prvi spomenik kolesarske sezone in Tadej Pogačar zmago na dirki Milano–Sanremo lovi že pet let. Ker gre za specifično dirko, brez zahtevnih klancev, na katerih bi lahko zlomil konkurente, se mu zmaga vztrajno izmika. Lani in predlani je bil tretji, tekmece je poskušal s pomočjo močne podporne ekipe zlomiti na zaključnih vzponih na Cipressi in Poggiu in tudi letos ima najbrž podoben načrt.
Slovenskega superzvezdnika so letos že nekajkrat opazili na treningu na zaključku trase, kjer je postavljal rekordne čase na omenjenih klancih, a na strupen tempo se je dobro pripravil tudi Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech), ki je Sanremo osvojil že dvakrat, v letih 2023 in 2025.
Letos je trasa dolga 298 kilometrov, najrazburljivejše dogajanje bo najbrž kot vedno šele v zaključnih 30 kilometrih. Pogačar je na dirko prišel z močno ekipo UAE Emirates - XRG, v kateri so Mehičan Isaac del Toro, Švicar Jan Christen, Američan Brandon McNulty, Avstrijec Felix Grossschartner, Belgijec Florian Vermeersch in Slovenec Domen Novak.
Pogačar si močno želi zmage na prvem spomeniku sezone.
Lani je Pogačarjeva ekipa tempo navila na Cipressi, sam je silovito nadaljeval na Poggiu, a se mu ni uspelo otresti van der Poela, na spustu v Sanremo pa je dvojico ujel še domači adut Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in nato v šprintu osvojil drugo mesto. Leto pred tem se Pogačarju na Poggiu ni uspelo otresti šprinterjev Jasperja Philipsena in Michaela Mathewsa.
Prvo selekcijo glavnine utegnejo Pogačarjevi letos opraviti že na treh vrhih (tre Cappi), treh kratkih klancih, Capo Mele (1,9 km/4,2 %), Capo Cerve (1,9 km/2,8 %) in Capo Berta (1,8 km/6,7 %), ki kolesarje čakajo 52, 48 in 39 kilometrov pred ciljem, a odločilna bosta zagotovo spet Cipressa (5,6 km/4,1 %) 21 kilometrov pred ciljem ter Poggio di Sanremo (3,6 km/3,7 %) 5,5 kilometra pred ciljem.
Leta 2022 je Matej Mohorič odločilni napad na prvo slovensko zmago v zgodovini tega spomenika sprožil na spustu s Poggia. Kaj podobno vratolomnega bi lahko poskusil ponovno, kandidat za tovrsten podvig pa je tudi britanski mojster spuščanja Tom Pidcock (Q36.5), a je pogoj za to, da pred tem preživita hud tempo favoritov v klanec. Enako velja za bolj klasične šprinterje, ki bi se lahko nato borili za zmago na Via Romi, Philipsena, Ganno, Christopha Laporta in podobne.
Van der Poel na v Sanremu slavil že dvakrat.
Vremenska napoved za čas dirke je dobra, obstaja nekaj malega možnosti dežja, meteorologi pa ne napovedujejo prav močnega vetra. Ta sicer na klancih tako ali tako ne bi igral pomembnejše vloge, bi pa lahko kolesarje izčrpaval na ravnini.