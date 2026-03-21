Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
N. V., M. T., STA

Sobota,
21. 3. 2026,
13.56

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Orange 8,54

Natisni članek

bencinski servis gorivo bencin

Vlada uvaja omejitev točenja goriva, premier Golob miri: goriva je v državi dovolj

Predsednik vlade Robert Golob je po današnji dopisni seji vlade predstavil več ukrepov za ublažitev motenj preskrbe s pogonskimi gorivi. Vlada do nadaljnjega tako uvaja omejitev točenja goriva na vseh bencinskih servisih po državi, in sicer do največ 50 litrov za fizične osebe na dan in do največ 200 litrov za pravne osebe na dan. Pogonska goriva bo na bencinske črpalke trgovcem z gorivi pomagala dostavljati tudi vojska, in sicer tako z lastnimi vozili kot z vojaki vozniki.

Kot je po seji vlade dejal Robert Golob, je goriva v državi dovolj, skladišča pa so polna, izpostavil pa je, da ima največje težave z dostavo pogonskih goriv na bencinske črpalke trenutno slovenski trgovec z gorivi Petrol.

Danes so se po Golobovih besedah tako sestali vsi ministri ter predstavniki podjetij Petrol in Mol ter se dogovorili za ustrezne ukrepe, ki bodo najbolj ublažili motnje s preskrbo s pogonskimi gorivi.

Na Petrolovih črpalkah na Hrvaškem težav z oskrbo z gorivom očitno ni. Fotografijo nam je poslal bralec.

Golob je izpostavil tri ukrepe:

- pogonska goriva bo na bencinske črpalke po Sloveniji pomagala dostavljati vojska, in sicer tako z lastnimi vozili kot vojaki, ki bodo gorivo dostavljali z vozili trgovcev z gorivi,

- vlada do nadaljnjega uvaja omejitev točenja goriva na vseh bencinskih servisih v državi, in sicer do največ 50 litrov naenkrat za fizične osebe na dan in do največ 200 litrov naenkrat za pravne osebe na dan,

- vlada je trgovce s pogonskimi gorivi pozvala, naj začnejo pripravljati poročila o stanju na njihovih bencinskih črpalkah.

Ukrepa omejevanja točenja goriva tujim državljanom na slovenskih bencinskih črpalkah vlada ni sprejela, so pa trgovcem z gorivi izdali priporočilo, da ukrepe uvedejo sami.

Predsednik vlade Robert Golob je po današnji dopisni seji vlade zagotovil, da je zalog goriva v Sloveniji dovolj.

"Če bo potrebno, bomo pa pristopili tudi k drugim ukrepom," je še napovedal Robert Golob.

Vlada je od Petrola in Mola zahtevala pojasnila

Zaradi izrazito povečanega povpraševanja na posameznih bencinskih črpalkah po državi sicer še vedno občasno zmanjkuje goriva, najpogosteje dizelskega goriva in kurilnega olja. 

Vozniki Petrola naj bi dobili navodilo, naj ne oskrbujejo bencinskih črpalk

Mirujoča Petrolova cisterna.
Po naših informacijah naj bi vozniki pogodbenikov Petrola sicer celo dobili navodilo, da do torka naj ne oskrbujejo bencinskih črpalk. To so nam potrdili tudi uslužbenci na Petrolu, ki so o tem prav tako dobili tudi ustrezna navodila.

Znano je sicer, da družbo Petrol obvladujeta znana zakonca, tajkuna Vesna in Dari Južna, ki sta blizu opoziciji.

O tem, da naj bi bili vozniki Petrola "poslani na dopust", sicer razglabljajo tudi nekateri uporabniki družbenih omrežij.

Na vlado smo zato naslovili vprašanja, kako nameravajo ukrepati glede na to, da so skladišča goriva polna, Petrolove črpalke pa prazne. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Vesna Južna, Dari Južna, zakonca Južna
Novice Zakonca Vesno in Darija Južno boli dvig minimalne plače

Petrol: Zavračamo navedbe, da smo ravnali neustrezno

"V Petrolu odločno zavračamo navedbe, da so trenutne razmere na prodajnih mestih posledica neustreznega ravnanja z naše strani," so danes sporočili iz podjetja.

Za umiritev razmer bo treba zmanjšati pritisk povpraševanja, stabilizacija pa bo trajala več dni, sporočajo pri Petrolu. Želijo si tudi spremembo metodologije oblikovanja maloprodajnih cen ali pa liberalizacijo trga pogonskih goriv.

Dodali so, da zaloge slovenskega trga z gorivi ostajajo stabilne, dobavni viri so zagotovljeni in v skladiščih ni pomanjkanja goriva. Občasno pomanjkanje goriva na bencinskih servisih so pripisali sunkovitemu in povečanemu povpraševanju, ki mu Petrolova logistika ne more v celoti slediti. Dodali so, da so za stabilizacijo trga gorivo med drugim posodili tudi družbi MOL.

Kupce so pri Petrolu ob tem še pozvali k premišljenemu točenju goriva, saj del trenutnega odjema presega dejanske potrebe in dodatno obremenjuje oskrbo, so opozorili.

Cene na avtocestah niso več regulirane

Vlada je sicer s petkom odpravila regulacijo cen goriva na servisih na avtocestah in hitrih cestah; Petrol je cene prvi dan dvignil rahlo, Mol občutneje. Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka. Takrat se sicer kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatev na izpuste ogljikovega dioksida obeta podražitev reguliranih pogonskih goriv.

Še naprej omejeno točenje goriva

Trgovci so se sicer že pred danes sprejetim ukrepom vlade odločili omejiti točenje goriva. Mol je tako za posamezne fizične osebe omejitev postavil na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell. Petrol je medtem začasne omejitve točenja dizelskega goriva in kurilnega olja uvedel le za posode, in sicer do 200 litrov na kupca, medtem ko točenje goriva v rezervoarje vozil ni omejeno.

zastoj, kolona, cesta, promet
Novice Vlada začasno ukinja okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje
Klemen Boštjančič
Novice Finančni minister pozval k odgovornemu ravnanju glede goriv
Pomanjkanje naftnih derivatov na bencinskih servisih. Petrol, bencin, nafta
Novice Tudi v Medvodah zmanjkalo goriva
Gorivo na avtocestah
Novice Kakšne so cene goriva na avtocestah: MOL z občutno podražitvijo
gorivo dizel bencin črpalka
Novice Vlada sprostila del varnostnih zalog dizelskega goriva
bencinski servis gorivo bencin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

