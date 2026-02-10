Tajkuna Vesno in Darija Južno boli dvig minimalne plače

Zakonca, tajkuna Vesna in Dari Južna, ki z manjšinskim deležem ob pomoči hrvaških pokojninskih skladov in češko-slovaške finančne skupine J&T obvladujeta Petrol, kujeta visoke dobičke, hkrati pa se pritožujeta zaradi dviga minimalne plače, poroča Necenzurirano.

Po poročanju omenjenega portala je dvig minimalne plače, ki po novem znaša 1.482 evrov bruto oziroma tisoč evrov neto, v največji energetski družbi pri nas povzročil veliko nezadovoljstva. O tem so razpravljali tudi na izredni seji nadzornega sveta Petrola, ki ga vodi Vesna Južna, po seji pa so iz družbe sporočili, da se bodo njihovi stroški dela izrazito povečali, zato so sprejeli "dodatne ukrepe za racionalizacijo in optimizacijo poslovanja".

Večji del dobičkov v roke lastnikom Petrola

Čeprav v javnosti opozarjajo, da poslujejo na robu vzdržnosti, je Petrol v zadnjih letih beležil rekordne dobičke. V prvih devetih mesecih preteklega leta so ustvarili skoraj 136 milijonov evrov čistega dobička, kar je za desetino več kot v istem obdobju leta 2024, ki je bilo najboljše v zgodovini družbe. Leto 2024 so končali s 146 milijoni evrov čistega dobička, ta rezultat pa so lani najverjetneje še presegli (uradnih podatkov za leto 2025 še ni). Ob tem portal poroča, da so si večji del teh dobičkov izplačali lastniki Petrola, ki so v letih 2024 in 2025 skupaj prejeli več kot 170 milijonov evrov dividend, medtem ko dvig minimalne plače predstavlja le 2,6 odstotka tega zneska.

Družbo, ki je imela leta 2024 v povprečju 2.435 zaposlenih, povprečna bruto plača pa je znašala 3.450 evrov, bi po izračunih portala Necenzurirano dvig minimalne plače tako stal okoli pol milijona evrov. V Petrolu so po neuradnih informacijah izračunali, da se bo strošek dela zvišal za slabih pet milijonov evrov, kar je najverjetneje posledica indeksacije oziroma zviševanja tudi drugih plač.

Da dvig minimalne plače Petrol potiska v nevzdržno situacijo, se najglasneje pritožuje eden najbogatejših Slovencev Dari Južna, čigar podjetja so skupaj s češko-slovaško finančno skupino J&T in hrvaškimi pokojninskimi skladi med največjimi zasebnimi lastniki Petrola. Poleg dviga minimalne plače jih motijo tudi regulirane cene pogonskih goriv, zaradi česar so po državi zaprli več bencinskih servisov, medtem ko jih dvigi minimalne plače na Hrvaškem ne motijo.