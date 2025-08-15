Šef ukrajinskih obveščevalcev: Vsi Rusi so bili pijani. Doživljali smo pekel. #video

Vodja ukrajinske obveščevalne službe SBU Vasil Maljuk je v najnovejšem intervjuju razkril nove podrobnosti operacije Pajkova mreža, ki jo je Ukrajina globoko na ozemlju Rusije sprožila 1. junija letos in v kateri je bilo uničenih oz. močno poškodovanih več ruskih strateških bombnikov in drugih letal.

Operacija Pajkova mreža, ki jo je v popolni tajnosti kar 18 mesecev snovala Ukrajinska varnostna služba (SBU), koordiniral pa jo je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, je presenetila ves svet.



Šlo je za usklajen napad s skoraj 120 brezpilotnimi letali, ki jih je Ukrajina v bližino kar petih oporišč ruskega vojnega letalstva pretihotapila na tovornjakih z ladijskimi kontejnerji oz. lesenimi mobilnimi hiškami s strehami, ki so se odprle na daljavo in izpustile roj dronov.



Ukrajinska varnostna služba je takrat zatrdila, da je bilo v napadih na baze ruskega vojaškega letalstva v bližini mest Murmansk, Rjazan, Ivanovo, Irkutsk in Amur zadetih, močno poškodovanih ali uničenih več kot 40 bojnih in izvidniških letal.

"Šli smo skozi sedem krogov pekla"

Nove podrobnosti operacije Pajkova mreža je v intervjuju za medijski kanal Mi smo Ukrajina na spletni strani YouTube razkril Vasil Maljuk, prvi mož ukrajinske obveščevalne službe SBU.

Poudaril je, da je bil eden najtežjih zalogajev logistični, in sicer prevoz vse potrebne opreme v Rusijo, ki je bila na udaru strogih sankcij, kar zadeva čezmejni transport.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in vodja ukrajinske obveščevalne službe SBU Vasil Maljuk dan po izvedbi operacije Pajkova mreža Foto: Reuters

"To je bil neverjetno zahteven projekt, šli smo skozi sedem krogov pekla," je dejal Maljuk.

Poudaril je, da so se pri načrtovanju prevoza opreme, ki je bil zelo strogo varovana skrivnost, močno opirali na tihotapske metode mednarodnih narkokartelov, s katerimi se je SBU ukvarjala že pred vojno v Ukrajini.

"Do potankosti smo preučili načine, kako premikajo nedovoljene substance na načine, da se izognejo mejnemu nadzoru ali carinam," je pojasnil.

Dodal je, da jim je delo nekoliko olajšala vsesplošna korupcija v ruski carinski službi.

Satelitski posnetek uničenih vojaških letal v oporišču ruskega bojnega letalstva Belaja. Foto: Chris Biggers / X

Operacija se je zaradi pijanih Rusov zamaknila za skoraj mesec dni

Operacijo Pajkova mreža bi morali sprva izvršiti še pred rusko proslavo za dan zmage 9. maja, a so jo morali zamakniti zaradi velike ovire v ruskih prevozniških krogih – vozniki so se med pomladnimi prazniki napili do mrtvega, je dejal Maljuk.

Usklajen napad s skoraj 120 brezpilotnimi letali je bil po navedbah SBU in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ogromen uspeh. Letala je Ukrajina v bližino kar petih oporišč ruskega vojnega letalstva pretihotapila na tovornjakih z ladijskimi kontejnerji oz. lesenimi mobilnimi hiškami s strehami, ki so se odprle na daljavo in izpustile roj dronov. Foto: Posnetek zaslona

"Preprosto nismo mogli vzpostaviti stika z našimi viri v Rusiji. Najprej je izginil eden, nato se ni več javljal drugi. Praznovali so 1. maj, potem še 9. maj. Zaradi tega smo izgubili en mesec," je pojasnil.

Skoraj so bili razkrinkani

Maljuk še razkril, da je bila operacija Pajkova mreža skoraj obsojena na propad, saj je eden od ukrajinskih agentov pod krinko še pred izvedbo napadov na ruska letalska oporišča pomotoma odprl streho ene od lesenih mobilnih hišk na tovornjaku, v kateri so bili napadalni droni, nato pa jih je videl najeti ruski voznik tovornjaka.

Iz zadrege so se rešili s pojasnilom, da gre za opremo za opazovanje številčnosti divjadi in boj proti krivolovu. Voznik – šlo je za 63-letnega moškega, ki ni bil najbolj vešč rokovanja s sodobnimi tehnologijami – jim je na srečo verjel, za vsak slučaj pa je dobil še dodatno plačilo, je še dejal šef SBU.