V nedeljskem koordiniranem napadu ukrajinske varnostne službe SBU na pet oporišč vojaškega letalstva v Rusiji z brezpilotnimi letalniki je bilo zagotovo uničenih ali močno poškodovanih najmanj 13 vojaških letal, so potrdili neodvisni analitiki, ki so se pri tem oprli na povsem sveže satelitske posnetke ruskih vojaških baz. SBU je v nedeljo sicer navajala, da so brezpilotni letalniki v operaciji Pajkova mreža zadeli vsaj 40 ruskih vojaških letal. Več podatkov o napadu na letalska oporišča bodo razkrili v prihodnjih dneh.

Satelitski posnetki podjetja Umbraspace, ki jih je pridobil ameriški vojaški analitik in jih objavil na družbenem omrežju X, razkrivajo, da je bilo v oporišču ruskega vojaškega letalstva Belaja uničenih več strateških bombnikov Tupoljev Tu-95 in nadzvočnih bombnikov Tu-22M3. Oporišče leži v bližini mesta Irkutsk v Sibiriji, štiri tisoč kilometrov vzhodno od najbližje meje z Ukrajino.

Satelitski posnetek uničenih vojaških letal v oporišču ruskega bojnega letalstva Belaja Foto: Chris Biggers / X

S satelitskih posnetkov oporišča Belaja je razvidno, da so najmanj trije bombniki Tu-95 povsem uničeni oziroma tako zelo poškodovani, da se jih najverjetneje ne bo izplačalo popravljati, piše portal medij United24 Media.

Uničeni oziroma zelo verjetno uničeni so tudi štirje nadzvočni bombniki Tu-22M3.

Satelitski posnetek domnevno uničenih nadzvočnih bombnikov Tu-22M3 Foto: Chris Biggers / X

Konec za najmanj dvanajst bombnikov in eno transportno letalo

Ukrajinska analitična skupina Oko Gora, ki se ukvarja z obveščevalno dejavnostjo zbiranja in analiziranja javno dostopnih podatkov (OSINT), je v kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram sicer ocenila, da je bilo v nedeljskem ukrajinskem napadu na ruski letalski oporišči Belaja v bližini Irkutska in Olenja v bližini Murmanska na severu Rusije uničenih najmanj trinajst letal.

Šlo naj bi za osem strateških bombnikov Tu-95, štiri nadzvočne bombnike Tu-22M3 in eno transportno letalo Antonov An-12. Izredno dragoceno izvidniško letalo A-50, ki je bilo po navedbah ukrajinskih virov prav tako ena od tarč napada, za zdaj ni omenjeno med izgubami.

Strateški bombnik Tu-95 je eden od ključnih elementov ruskega vojaškega letalstva. Rusija ga od začetka vojne v Ukrajini uporablja za izvedbo zračnih napadov na Ukrajino. Izguba več letal iz strateške flote bo za Rusijo po mnenju mnogih analitikov zelo boleča, saj gre za letala, ki jih ne proizvajajo več in jih ne morejo nadomestiti hitro. Foto: Guliverimage

Ukrajinska varnostna služba SBU, ki je načrtovala in izvedla tako imenovano operacijo Pajkova mreža, je v nedeljo sicer sporočila, da je bilo med akcijo z brezpilotnimi letalniki zadetih več kot 40 ruskih vojaških letal.

Pet tarč in najmanj dva uspešna napada

Tarč Pajkove mreže je bilo kar pet, in sicer ob letalskih oporiščih v bližini Irkutska in Murmanska še tri baze ruskega vojaškega letalstva blizu mest Rjazan, Ivanovo in Amur, a tam o večji škodi niso poročali. Napade na te letalske baze je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva odvrnila protizračna obramba.

Usklajen napad s skoraj 120 brezpilotnimi letali je bil po navedbah SBU in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ogromen uspeh. Letala je Ukrajina v bližino kar petih oporišč ruskega vojnega letalstva pretihotapila na tovornjakih z ladijskimi kontejnerji oziroma lesenimi mobilnimi hiškami s strehami, ki so se odprle na daljavo in izpustile roj dronov. Foto: Posnetek zaslona

SBU bo več informacij o načrtovanju, izvedbi operacije Pajkova mreža in o rezultatih sporočila v prihodnjih dneh.