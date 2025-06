V Rusiji zavladala panika: pregledujejo vsak tovornjak #video

Ruske varnostne sile so po napadu ukrajinskih dronov na vojaška letališča, kjer je nameščeno strateško letalstvo, v Irkutski oblasti začele obsežne preglede tovornjakov, kar je povzročilo ogromne prometne zastoje.

Traffic jams are being reported today all across Russia, with trucks seen backed-up for miles in the Irkutsk Oblast, as the Federal Security Service (FSB) and other law enforcement agencies frantically search for any additional drone carriers, fearing another large-scale drone… pic.twitter.com/n3n5RZznHN — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2025

Posnetki kažejo, da v okrožju Usolski preiskujejo vsa vozila. Prebivalci pravijo, da oboroženo osebje v neprebojnih jopičih ustavlja in pregleduje vsak tovornjak.

Ukrajinski novinar Denis Kazanski je dejal, da so ukrepi neučinkoviti in ​​ne bodo preprečili prihodnjih napadov z droni. "Na avtocestah so ogromni prometni zastoji, vsak tovornjak se ustavlja in preiskuje. To je logistični kolaps. Ta prizadevanja so nesmiselna – grožnjo so spoznali prepozno. Gre le za demonstracijo moči in poskus, da bi bili videti zaposleni," je dejal.

Operacijo, imenovano Pajkova mreža, je v popolni tajnosti kar 18 mesecev snovala Ukrajinska varnostna služba (SBU). Šlo je za usklajen napad s skoraj 120 brezpilotnimi letali, ki jih je Ukrajina v bližino kar petih oporišč ruskega vojnega letalstva pretihotapila na tovornjakih z ladijskimi kontejnerji oziroma lesenimi mobilnimi hiškami s strehami, ki so se odprle na daljavo in izpustile roj dronov.



Ukrajinska varnostna služba navaja, da je bilo v napadih na baze ruskega vojaškega letalstva v bližini mest Murmansk, Rjazan, Ivanovo, Irkutsk in Amur zadetih, močno poškodovanih ali uničenih več kot 40 bojnih in izvidniških letal. Tarče so bili tudi ruski strateški bombniki Tupoljev Tu-95, Tu-160 in Tu-22 M3 ter izredno dragoceno rusko izvidniško letalo A-50. SBU ocenjuje, da je ruskemu letalstvu zadala škodo v višini več kot šest milijard evrov. Po navedbah SBU je bilo zadetih 34 odstotkov ruskih strateških bombnikov, ki so parkirani v največjih oporiščih ruskega bojnega letalstva.