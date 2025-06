"Časi, ko nas je Rusija lahko napadala nekaznovano, so mimo"

Tarče brezpilotnih letal Ukrajinske varnostne službe oz. SBU so bile po navedbah ukrajinskega medija Kyiv Post letalske baze Belaja, Diagilevo, Olenja and Ivanovo.

Belaya Air Base in Russia’s Irkutsk region is on fire after recent Ukrainian drone attacks. All nearby roads have reportedly been sealed off, with only emergency services allowed access. pic.twitter.com/7Uf14LFRQl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

Gre za oporišča ruskega letalstva, kjer so med drugim parkirani bombniki tupoljev Tu-95 in Tu-22M3, ki jih Rusija že od začetka invazije februarja 2022 uporablja za zračne napade na Ukrajino.

V operaciji, ki so jo SBU poimenovale mreža, je bilo po trditvah vira iz ukrajinske varnostne službe poškodovanih ali uničenih več kot 40 ruskih vojaških letal.

Po družbenem omrežju X je že zaokrožilo več videoposnetkov, ki prikazujejo eksplozije na ruskih letalih:

Insane. Footage shows Ukrainian drones at work deep inside Russian territory, obliterating Russian strategic aviation. pic.twitter.com/CiWPnqqmPC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

Eden od ciljev ukrajinskih dronov naj bi bil tudi Severnomorsk, glavno oporišče ruske Severne flote:

A strong explosion and secondary detonations are reported in Severomorsk, according to Russian channels. Severomorsk is the main administrative base of the Russian Northern Fleet. pic.twitter.com/8ouPTGjxwj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

"To je točka preloma. Naši droni zdaj dosegajo cilje globoko na sovražnikovem ozemlju, od koder vzletavajo letala, ki mečejo bombe na naše civiliste. Časi, ko so to lahko počeli nekaznovano, so mimo," je za Kyiv Post povedal predstavnik SBU.

Da so bile njihove regije res tarče ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letali, sta za ruske medije med drugim potrdila guvernerja regij Murmarsk na severu Rusije in Irkutsk v sibirskem delu Rusije. Ruski mediji, med drugim RT in Kommersant, za zdaj še ne poročajo o škodi na letalih, ki jo navajajo ukrajinski mediji.

BREAKING: Major Ukrainian FPV drone swarm hits Russian airbases.



Massive FPV drone attacks struck Olenya and Belaya airbases.



Several Russian Tu-95MS strategic bombers on fire. pic.twitter.com/GFxWt4EJ1O — Clash Report (@clashreport) June 1, 2025

RT sicer piše, da naj bi brezpilotna letala, ki so napadla eno od vojaških oporišč v Irkutsku, vzletela s tovornjaka, ki je bil parkiran v bližini vasi Novomaltinsk.

Po navedbah več virov na družbenih omrežjih, ki citirajo ruske vojaške kanale v komunikacijski aplikaciji Telegram, so zaradi današnjih napadov z brezpilotnimi letali na cilje v Ukrajini v Kremlju že sklicali izredni sestanek. Eden od povodov zanj naj bi bili sicer tudi nočni iztirjenji vlakov, saj ruske oblasti vsaj eno obravnavajo kot možno teroristično dejanje.

Napad le dan pred mirovnimi pogovori

Ukrajinski napad na cilje v Rusiji se je sicer zgodil le dan pred napovedanimi novimi pogajanju o premirju med Rusijo in Ukrajino, ki bodo v ponedeljek potekala v Turčiji. Udeležbo na pogajanjih je pred dnevi že potrdila Rusija, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je danes napovedal, da v Istanbul prihaja tudi delegacija Ukrajine.