Strašljiv prizor iz Ukrajine: "Povsod so. To je katastrofa." #video

Družbena omrežja so preplavili videoposnetki prizorov z vzhoda Ukrajine, na katerih je razvidno, da so številna ukrajinska polja zaradi uporabe nove vrste uničevalnih brezpilotnih letalnikov dobesedno prepredena z optičnimi vlakni. Ukrajinski uporabniki ob tem opozarjajo, da gre za pravo okoljsko katastrofo.

Rusija na bojišču v Ukrajini že od jeseni 2024, od letos spomladi pa zelo množično, uporablja drone oziroma brezpilotne letalnike tipa KVN (Kinjaz Vandal iz Novgoroda), ki so prava nočna mora za ukrajinske branitelje.

Gre za vrsto brezpilotnih letalnikov za napade na krajših razdaljah, ki se za komuniciranje z upravljavcem ne zanašajo na brezžične signale, temveč na žično povezavo prek optičnega kabla.

Takšni droni so lahko na bojišču izredno učinkoviti, a imajo zaradi občutljivosti optičnih kablov in fizične povezave med dronom in upravljavcem tudi visok delež izgub. Medij Insider je aprila poročal, da naj bi Rusi na bojišču v Ukrajini do takrat uporabili že tisoč tovrstnih dronov, od katerih pa jih kar od sto do 200 ni doseglo svojega cilja. Foto: Guliverimage

Motilci signalov na takšne drone zato tako rekoč nimajo vpliva, zato jih je treba onemogočiti konvencionalno – na silo z orožjem ali drugimi "ročnimi" metodami –, kar pa je lažje reči kot storiti.

To vrsto dronov je hitro razvila tudi Ukrajina, a je njihova uporaba v ukrajinskem arzenalu za zdaj še nekoliko omejena in predstavlja le okrog pet odstotkov vseh brezpilotnih letalnikov, ki jih Ukrajina uporablja za napade na ruske tarče oziroma za izvidniške naloge, je v intervjuju za medij The War Zone pred dnevi razkril poveljnik 12. brigade posebnih enot Azov, ki deluje v sklopu bataljona brezpilotnih sistemov Ukrajinske narodne garde.

Okoljska nočna mora

Ukrajinci sicer že nekaj časa opozarjajo, da je vse pogostejša uporaba dronov, ki med letom "polagajo" optični kabel, prek katerega komunicirajo z upravljavcem, prava okoljska nočna mora.

This is a field in eastern Ukraine covered with fiber optic cables from FPV drones pic.twitter.com/Sv6HmBFYOX — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) May 31, 2025

Družbena omrežja so v zadnjih tednih tako preplavili prizori z njiv na vzhodu Ukrajine, ki so z optičnimi vlakni prepredene kot s pajčevino.

Ukrainian fields near the frontline are full of fiber optic cables.



Very and very problematic. pic.twitter.com/QjslKrddfz — Dimko Zhluktenko 🇺🇦⚔️ (@dim0kq) April 5, 2025

Takšno onesnaženje, svarijo mnogi, je še posebej nevarno za živali, ki se lahko zapletejo v optične kable, nekateri opozarjajo tudi na potencialno nevarnost za vozila.

Večina optičnih vlaken je tudi "oblečenih" v sintetični plašč, ki ni biorazgradljiv. V primeru poškodovanja kablov dodaten sloj nevarnosti predstavlja tudi lomljenje krhkih optičnih vlaken na manjše ostre delce, katerih odstranjevanje iz narave bi bilo tako rekoč nemogoče.

⚡️🇺🇦"Fiber optic field. Many fields around Pokrovsk and Chasiv Yar look even worse.



Hundreds of fiber optic lines from drones lie in the fields." pic.twitter.com/WO0Rt2d2q1 — SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) May 21, 2025

Tako Rusija kot Ukrajina si po navedbah ukrajinskih virov sicer prizadevata za sprotno odstranjevanje optičnih kablov z bojišča, da bi jih lahko ponovno uporabili, a ju pri tem ovira še ena ogromna problematika. Velik del vzhodne Ukrajine je že leta namreč prepreden s protipehotnimi minami, zaradi česar je hoja vojakov po poljih izredno tvegana.