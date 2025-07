Kriptotrg trenutno doživlja večjo, a pričakovano spremembo. Bitcoin se umirja, medtem ko se zgodnji kriptoprojekti s ceno pod en dolar pojavljajo kot najboljše možnosti za nakup ta hip. Kriptovalute pod en dolar so trenutno ene najbolj privlačnih naložbenih priložnosti, saj so cenovno dostopne, zagotavljajo visoko stopnjo inovacij ter izjemen potencial rasti in bodo v prihajajoči sezoni altcoina eksplodirale.

Katere so najbolj perspektivne kriptovalute za nakup v avgustu 2025?

Tukaj je pregled, katere perspektivne kriptovalute v predprodaji je smiselno kupiti že zdaj, če želite letos doseči stokratni donos.

1. Bitcoin Hyper – trenutno najboljša kriptovaluta za nakup z velikim potencialom kot prva rešitev Layer 2 za bitcoin

Bitcoin Hyper je prva resnična Layer2 rešitev za bitcoin, ki temelji na napredni tehnologiji zk‑rollupov v povezavi s Solana Virtual Machine (SVM). To združuje varnost in decentralizacijo bitcoina z visoko prepustnostjo omrežja, skoraj takojšnjimi transakcijami in nizkimi stroški, kar omogoča pristop k DeFi, dApp-om in pametnim pogodbam (tehnologija zk-rollup je bolj zanesljiva kot običajni optimistic rollupi).

Do zdaj je projekt zbral več kot 5,5 milijona dolarjev, s hitrim tempom rasti v zadnjih dneh: približno 250 tisoč ameriških dolarjev dnevno, kar signalizira povečano zanimanje institucionalnih in posameznih vlagateljev.

Varnost platforme podpirajo certifikati iz znanih revizijskih družb Coinsult in SpyWolf, ki potrjujejo integriteto sistema in uporabo dokazov zero-knowledge za preverjanje transakcij.

Staking nagrade v predprodaji so zelo konkurenčne: letni donosi se giblje okoli 214–221 odstotkov, če vlagatelji zaključijo staking za obdobje dveh let (pogojeno glede na določene pogoje in faze).

2. TOKEN6900 – naslednji SPX6900

TOKEN6900 je meme kovanec, ki brez opravičil stavi na tisto, kar danes resnično premika trg: humor, skupnost in neustavljiv spletni hype.

V času, ko številni projekti obljubljajo tehnološke čudeže, TOKEN6900 naredi ravno obratno: namesto praznih obljub ponuja iskreno, surovo in zabavno izkušnjo. In prav zato mu ljudje množično sledijo. Meme kovanci niso več zgolj šala – postali so kulturni pojav in TOKEN6900 stoji na čelu tega gibanja.

Z digitalno nostalgijo zgodnjih let novega tisočletja TOKEN6900 vzpostavi prepoznavno vizualno identiteto in neposredno nagovori spletno generacijo, ki je odrasla z MSN, disketami in igrami flash.

Dejstvo, da je v samo nekaj tednih zbral več kot 1,3 milijona dolarjev, priča o tem, da se v ozadju že oblikuje trend prvih let novega tisočletja, ki ga bo težko ustaviti. Z vsako novo objavo na družbenih omrežjih projekt pridobiva več privržencev, več sledilcev – in več zanimanja.

Trenutna cena žetona znaša le 0,0067 ameriškega dolarja, kar pomeni, da lahko vstopite v zgodnji fazi in si zagotovite položaj pred naslednjim skokom. Cena se namreč z vsako fazo predprodaje zvišuje, povpraševanje pa hitro raste. Če smo se kaj naučili iz zgodovine meme kovancev, potem vemo, da priložnost nagradi tiste, ki ukrepajo hitro – ne tiste, ki čakajo.

TOKEN6900 se zavestno postavlja kot duhovni naslednik SPX6900 – skupna ponudba znaša 930.993.091 žetonov, kar je za enega več kot pri SPX6900. To ni naključje. Gre za simbolno gesto in pošilja sporočilo "Smo en korak naprej."

3. SNORTER – prvi Telegram-bot na Solani

Snorter Token uradno poganja Snorter Bot, Telegram-bot, zasnovan za trgovanje z meme kovanci na omrežju Solana (z načrtovano širitvijo na Ethereum in druge EVM verige). V nasprotju z večino memecoinov ta projekt ponuja uporabne funkcije, ki upravičujejo njegovo vrednost.

Snorter Bot omogoča samodejno kopiranje strategij (copy trading), izjemno hitro "snipanje" novih NFT ali meme kovancev tik po tem, ko se pojavi likvidnost, ter zaznavanje prevar, kot so honeypoti in rugpulli, podprto z AI.

Bot deluje neposredno v aplikaciji Telegram – brez dodatnih vmesnikov – in omogoča izjemno hitre transakcije zahvaljujoč lastni infrastrukturi RPC, ki prehiti množico manualnih orodij.

Žeton $SNORT se trenutno prodaja po približno 0,0991 ameriškega dolarja, kar je najnižja cena v predprodaji. Cena se povečuje z napredovanjem vsake od skupno 60 predprodajnih stopenj, zato zgodnji vstop pomeni boljši izhodiščni položaj. V 24 urah od začetka predprodaje je projekt zbral več kot 167 tisoč ameriških dolarjev, skupno pa je do zdaj zbranih več kot 2,3 milijona dolarja.

Imetniki žetona pridobijo ekskluziven dostop do naprednih funkcij bot, znižane provizije (le 0,85 % za imetnike SNORT), program staking z donosnostjo okoli 167 odstotkov APY, pravico odločanja o prihodnjem razvoju in prihodnje airdrop.

4. BEST WALLET – odlično ocenjena kriptodenarnica na Google Play

Če želite pametno vlagati v kriptovaluto, ki ne obljublja le prihodnosti, temveč jo že danes aktivno soustvarja, potem je Best Wallet Token ($BEST) ena najzanimivejših priložnosti tega trenutka.

Gre za več kot le še en predprodajni žeton – $BEST je srce inovativnega finančnega ekosistema, zgrajenega okoli enega najnaprednejših kriptoorodij: decentralizirane večverižne denarnice Best Wallet.

Denarnico že danes uporablja več kot 250 tisoč aktivnih uporabnikov, ki cenijo njeno preprosto uporabo, podporo več verigam, varnost in širok nabor funkcij.

Z njo lahko uporabniki varno shranjujejo svoja sredstva, izvajajo menjalne transakcije, sodelujejo v staking programih in sledijo svojim naložbam – vse to v eni aplikaciji. Imetniki žetona $BEST pa dobijo še dodatne ekskluzivne ugodnosti: nižji stroški transakcij, dostop do zgodnjih faz novih žetonov in višje nagrade za staking.

Trenutna cena žetona znaša le 0,025375 dolarja, kar predstavlja izjemno priložnost za zgodnji vstop v ekosistem, ki že kaže resne temelje za rast. Predprodaja je zbrala že več kot 14 milijonov dolarjev, kar jasno kaže na zaupanje skupnosti in investitorjev. Vse to priča o tem, da ne gre za teoretični projekt – temveč za resnično delujoč sistem s hitro rastočo uporabniško bazo.

Imetniki $BEST pridobijo:

znižane provizije pri uporabi denarnice,

višji APY za staking (tudi do 97–102 %),

dostop do ekskluzivnih predprodaj novih projektov,

glasovalne pravice za prihodnje usmeritve ekosistema,

ter v prihodnosti tudi dostop do fizične in virtualne kartice Best Card, s katero bo mogoče kriptovalute uporabljati pri vsakodnevnih nakupih.

Zgodnje faze kriptovalut pod en dolar so pametna odločitev pred avgustovsko rastjo

Čeprav se sezona altcoina šele začenja, še ni prepozno, da si zagotovite mesto v prihajajočem bikovskem trendu. Z zgoraj omenjenimi perspektivnimi kriptovalutami pod en dolar si lahko ustvarite dobro razpršen portfelj in izkoristite potencial visoke rasti.

Ne čakajte – dodajte te projekte v svoj portfelj že danes in bodite med prvimi, ki bodo avgusta pobirali sadove uspešnih odločitev.

