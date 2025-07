Kriptomediji pod udarom algoritmov in zakonodaje

Kriptosvet je bil vedno divji, a je prvo letošnje četrtletje prinesel pravi medijski potres. Medtem ko kriptotrg ostaja aktiven in zanimanje uporabnikov raste, se kriptomediji krčevito borijo za svoj obstoj. Razlog? Kombinacija strogih predpisov in neizprosnih algoritmov iskalnikov, so potožili.

V nadaljevanju razkrivamo, zakaj je več kot 80 odstotkov kriptopublikacij v Evropi in Latinski Ameriki izgubilo vidnost — in kako se zdaj bije boj za vsak klik.

Ko dobra vsebina ni več dovolj

V začetku leta 2025 se kriptomediji niso le skrčili – razcepili so se. Nekaj večjih, večjezičnih ali splošno usmerjenih medijev se je obdržalo. Preostali – tisti, ki so bili resnično čistokrvni kriptomediji –, pa ugotavljajo, da so izgubili skoraj ves spletni promet.

V Evropi so nova pravila MiCA (Markets in Crypto-Assets) zahtevala strogo skladnost z zakonodajo. V Latinski Ameriki sta medtem eksplozija bitcoina in nato njegov hiter padec poskrbela za kaos, ki so ga dodatno zaostrili Googlovi marčevski algoritmi.

V Evropi zakon, v Ameriki algoritem

Evropski regulatorji so začeli opozarjati na nevarnosti prikritega finančnega svetovanja v novinarskih vsebinah. Kriptomediji so morali vse pogosteje dodajati pravne izjave ali popolnoma odstraniti naložbene nasvete.

A še večji šok je prišel iz Silicijeve doline. Googlova temeljna posodobitev iz marca 2025 je kaznovala vsebine, ki so bile prekratke, podvojene ali generirane z umetno inteligenco brez prave dodane vrednosti.

V Latinski Ameriki eksplozija ... in zatem sesutje

V začetku leta je cena bitcoina presegla sto tisoč dolarjev. Evforija je bila kratkotrajna — februarja je trg padel, medtem ko so se vrstili škandali z meme kovanci.

Rezultat? Iskalni promet za kriptovsebine je drastično padel in do konca marca je 73 odstotkov kriptomedijev beležilo občuten upad.

Centralizacija – prihodnost ali past?

V obeh regijah se je zgodil zanimiv premik: le peščica medijev zdaj obvladuje skoraj ves promet. V Evropi 13 portalov pokrije 80 odstotkov občinstva, v Latinski Ameriki pa šest medijev prejme skoraj 70 odstotkov prometa — brez enega samega, ki bi presegel milijon mesečnih obiskov.

To pomeni, da majhni in neodvisni portali nimajo več možnosti – brez sredstev za lokalizacijo, SEO in pravne preglede preprosto izpadejo iz igre.

Jezik postaja nova meja

V Evropi je postalo ključno, da mediji delujejo v več jezikih in so usklajeni z zakonodajo vsake posamezne države.

V Latinski Ameriki prevladujeta španščina in portugalščina, kar ustvarja dodatne mehurčke in zapira vrata vsebinam iz drugih jezikovnih okolij.

Konec organskega dosega?

Kriptomediji nekoč niso potrebovali oglaševanja – kakovostna vsebina in skupnost sta bila dovolj. Danes to ne velja več.

Tudi priznani portali so izginili iz Googlovega priporočilnega sistema Discover. Vidnost ne pomeni več zanesljivosti – in tudi ne konverzij.

Nova pravila igre: preživi, če lahko

Kaj se lahko naučimo iz dogajanja v prvem letošnjem četrtletju? Da uspeh medija danes ni več v rokah novinarjev ali urednikov, temveč v rokah regulatorjev, algoritmov in platform. Pravila igre so se spremenila.

Če želiš biti viden, moraš igrati po pravilih – in to različnih pravilih za vsak trg, jezik in državo.

Kripto je decentraliziran, a njegov glas postaja centraliziran

Kripto je bil ustvarjen kot odgovor na centralizacijo. Ironično pa zdaj informacije o njem filtrirajo centralizirane sile – tehnološki velikani, regulatorji in iskalniki.

Če se industrija ne prilagodi, bo največja zgodba kripta tista, ki je nihče več ne bo videl.