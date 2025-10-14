Vrednost premoženja najmlajšega sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa, 19-letnega Barrona Trumpa, ocenjujejo na 130 milijonov evrov (150 milijonov dolarjev). Barron je največji delež bogastva zaslužil s soustanovitvijo podjetja World Liberty Financial, katerega vrednost danes ocenjujejo na 1,5 milijarde dolarjev (1,3 milijarde evrov) in je po Trumpovi zmagi na volitvah močno poskočila. Barron naj bi imel po nekaterih ocenah v lasti desetino celotne vrednosti.

Ameriški predsednik Donald Trump je zasluge za pridobivanje glasov predvsem med mlajšimi volivci med predsedniško kampanjo pripisal tudi svojemu najmlajšemu visokoraslemu 19-letnemu sinu Barronu Trumpu, ki se le redko pojavlja v javnosti.

79-letni ameriški predsednik se mora svojemu sinu Barronu zahvaliti tudi za to, da mu je še pred volitvami odprl oči glede potenciala v svetu kriptovalut, je poročal LadBible. Kot poroča Forbes, je Barron s svojim očetom in dvema bratoma le nekaj mesecev pred predsedniškimi volitvami 2024 ustanovil podjetje World Liberty Financial (WLFI), katerega vrednost je po Trumpovi zmagi močno narasla. Forbes je ocenil, da se je premoženje družine Trump zaradi tega povečalo za več kot 1,5 milijarde dolarjev (1,3 milijarde evrov), od tega približno deset odstotkov oziroma 150 milijonov dolarjev (130 milijonov evrov) pripada Barronu.

19-letni Barron se le redko pojavlja v javnosti, trenutno študira na univerzi NYU v Washingtonu. Foto: Guliverimage

Uspešen v svetu kriptovalut

Družina Trump s podjetjem WLFI ustvarja velike dobičke, predvsem z imetništvom žetonov (t. i. tokenov), dobičkom od dviga cen, zaračunavanjem provizij za transakcije in privabljanjem velikih naložb. Spletna stran LADBible je poročala, da so, čeprav Barronovi žetoni (tokeni) niso takoj likvidni, vseeno prispevali k njegovi ocenjeni neto vrednosti premoženja.

206 centimetrov visoki Barron naj bi imel tudi delež v različnih družinskih podjetjih, vključno z nepremičninskimi deleži na Floridi in v New Jerseyju. Da bi dohitel ali celo presegel svojega očeta Donalda, pa Barronu manjka še kar nekaj, saj je Forbes septembra ocenil, da je neto premoženje ameriškega predsednika vredno okoli 7,3 milijarde dolarjev (6,3 milijarde evrov).

Melania Trump je javno pohvalila svojega sina zaradi njegovega impresivnega razumevanja tehnologije. Foto: Guliverimage

Melania tudi javno pohvali svojega sina

Med lanskim decembrskim nastopom v oddaji Fox & Friends je ameriška prva dama Melania Trump pohvalila svojega sina zaradi njegovega impresivnega razumevanja tehnologije. "Zelo sem ponosna nanj zaradi njegovega znanja, celo glede politike in nasvetov, ki jih daje očetu," je povedala. "Pozna svojo generacijo, saj danes mlada generacija ne sedi več pred televizijo. Vsi so na tablicah. Na telefonih," je še dejala 55-letna žena ameriškega predsednika.

Melania je dodala, kako pomembno je bilo tudi zanjo, da Barron prvi letnik fakultete opravi na Univerzi v New Yorku. "Z otroki imamo 18, 19 let. Učimo jih, jih vodimo. In potem jim damo krila za letenje. In vedno spoštujem Barronov da in ne ter to, kaj rad počne ter kje bi rad bil," je še dejala Melania Trump.

Barron Trump od septembra živi v Beli hiši, medtem ko obiskuje predavanja na kampusu univerze NYU v Washingtonu. 19-letnik je sprva študiral na kampusu Greenwich Village v New Yorku, potem pa se je odločil, da bo študij nadaljeval bližje staršem. Elitna univerza v ameriški prestolnici ponuja tečaje iz politike, javne politike, zgodovine, ekonomije in novinarstva.