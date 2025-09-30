Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Torek,
30. 9. 2025,
15.39

1 ura, 18 minut

Zaradi Barrona Trumpa so zaprli celotno nadstropje Trumpovega stolpa

Sa. B.

Barron Trump | Trumpov najmlajši sin Barron je v prostorih Trumpovega stolpa pripravil zmenek. | Foto Profimedia

Trumpov najmlajši sin Barron je v prostorih Trumpovega stolpa pripravil zmenek.

Foto: Profimedia

Sin Donalda in Melanie Trump naj bi imel pred kratkim v prostorih Trumpovega stolpa zmenek, zaradi katerega so zaprli celotno nadstropje, poroča portal Page Six.

Odločitev, da zmenek poteka v newyorškem stolpu, je bila sprejeta iz varnostnih razlogov, je za omenjeni portal povedal vir blizu družine Trump. Da bi ta potekal čim bolj mirno in varno, so zanj in za dekle, ki ga je povabil, zaprli celotno nadstropje.

Barron Trump sicer od septembra živi v Beli hiši, medtem ko obiskuje predavanja na kampusu univerze NYU v Washingtonu. 19-letnik je sicer sprva študiral na kampusu Greenwich Village v New Yorku, s septembrom pa se je odločil študij nadaljevati bližje staršem.

