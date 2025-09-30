Sin Donalda in Melanie Trump naj bi imel pred kratkim v prostorih Trumpovega stolpa zmenek, zaradi katerega so zaprli celotno nadstropje, poroča portal Page Six.

Odločitev, da zmenek poteka v newyorškem stolpu, je bila sprejeta iz varnostnih razlogov, je za omenjeni portal povedal vir blizu družine Trump. Da bi ta potekal čim bolj mirno in varno, so zanj in za dekle, ki ga je povabil, zaprli celotno nadstropje.

Barron Trump shut down a whole floor of Trump Tower for a date https://t.co/lXZ07XdazE pic.twitter.com/bFeekYSgmU — Page Six (@PageSix) September 29, 2025

Barron Trump sicer od septembra živi v Beli hiši, medtem ko obiskuje predavanja na kampusu univerze NYU v Washingtonu. 19-letnik je sicer sprva študiral na kampusu Greenwich Village v New Yorku, s septembrom pa se je odločil študij nadaljevati bližje staršem.

Preberite tudi: