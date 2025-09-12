Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
12. 9. 2025,
10.37

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43

Natisni članek

Natisni članek
Viktor Knavs Slovenija obisk Barron Trump Donald Trump

Petek, 12. 9. 2025, 10.37

6 minut

Trumpov sin Barron naj bi kmalu obiskal Slovenijo

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43
Donald in Barron Trump | Slovenija naj bi kmalu gostila sina sina ameriškega predsednika Barrona Trumpa. | Foto Guliverimage

Slovenija naj bi kmalu gostila sina sina ameriškega predsednika Barrona Trumpa.

Foto: Guliverimage

Še to jesen naj bi v Slovenijo pripotoval najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po poročanju revije Suzy bo Barron Trump državo, kjer se je rodila njegova mati Melania Trump, obiskal skupaj z dedkom Viktorjem Knavsom, obisk pa bo neuraden.

Ker ne želijo pritegniti preveč pozornosti, naj bi letalo, na katerem bosta Trumpov najmlajši sin in tast, pristalo v eni od sosednjih držav, od tam pa se bodo odpravili raziskovat Slovenijo. Da bodo kmalu gostili sina ameriškega predsednika, se po poročanju omenjene revije hvalijo poslovni in zasebni prijatelji Viktorja Knavsa. Slovenijo naj bi obiskala že meseca oktobra.

Devetnajstletni Barron Trump je peti in najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Čeprav že od rojstva živi ZDA, je znano, da ga je njegova mati Melania Trump naučila govoriti še slovenskega jezika, po nekaterih informacijah pa naj bi imel tudi slovensko državljanstvo, a tega nikoli niso javno potrdili. Zelo povezan je bil tudi s pokojno babico Amalijo Knavs.

Preberite tudi: 

Barron Trump
Novice Barron Trump naj bi s kriptovalutami zaslužil 40 milijonov dolarjev
Barron Trump
Novice Donald Trump razkril skrivnost svojega sina Barrona
Barron Trump
Trendi Ima Barron Trump dekle?
Viktor Knavs Slovenija obisk Barron Trump Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.