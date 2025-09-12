Še to jesen naj bi v Slovenijo pripotoval najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po poročanju revije Suzy bo Barron Trump državo, kjer se je rodila njegova mati Melania Trump, obiskal skupaj z dedkom Viktorjem Knavsom, obisk pa bo neuraden.

Ker ne želijo pritegniti preveč pozornosti, naj bi letalo, na katerem bosta Trumpov najmlajši sin in tast, pristalo v eni od sosednjih držav, od tam pa se bodo odpravili raziskovat Slovenijo. Da bodo kmalu gostili sina ameriškega predsednika, se po poročanju omenjene revije hvalijo poslovni in zasebni prijatelji Viktorja Knavsa. Slovenijo naj bi obiskala že meseca oktobra.

Devetnajstletni Barron Trump je peti in najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Čeprav že od rojstva živi ZDA, je znano, da ga je njegova mati Melania Trump naučila govoriti še slovenskega jezika, po nekaterih informacijah pa naj bi imel tudi slovensko državljanstvo, a tega nikoli niso javno potrdili. Zelo povezan je bil tudi s pokojno babico Amalijo Knavs.

