Barron Trump ima dekle?

Ta novica je razveselila oboževalce družine Trump, saj gre za redek vpogled v življenje Barrona, ki za razliko od svojih bratov in sester varuje svojo zasebnost. Eden od razlogov, zakaj je to poseben izziv za najmlajšega sina ameriškega predsednika, je nenehno spremljanje varnostnikov, ki lahko vsak izhod spremenijo v logistični izziv.

Isti vir trdi, da to zanj ni ovira in da je Barron v resnici veliko bolj družaben, kot se zdi. "Lahko ima punco, ti fantje iz tajne službe točno vedo, kako postopati v takšnem primeru. Če kdo misli, da mu preprečujejo izhode, se moti."

"Bolj ga zanima, kako bo zaslužil denar, kot dolgoročna ljubezen"

Kljub ljubezni je Barron še vedno bolj osredotočen na doseganje svojih ciljev kot na dolgoročno razmerje, je še dodal neimenovani vir. "Bolj ga zanima, kako bo zaslužil denar, kot dolgoročna ljubezen, vsaj zaenkrat," je zaključil vir.

Barron Trump je jeseni začel s študijem na prestižni univerzi za poslovne vede Stern School of Business v New Yorku, kjer je po poročanju neimenovanih virov zelo priljubljen, predvsem med dekleti. "Zelo je priljubljen med dekleti. Je visok in čeden. Veliko ljudi meni, da je precej privlačen – ja, tudi liberalci ga imajo radi," je vir s fakultete jeseni zaupal reviji People.

O ljubezenskem življenju najmlajšega sina pa je med predsedniško kampanjo spregovoril tudi Donald Trump. V podkastu PBD je dejal, da ga še ni videl z dekletom, po njegovem mnenju pa 18-letnik še nikoli ni bil v zvezi. "Nisem prepričan, da je v tem življenjskem obdobju. Mislim, da še nikoli ni imel dekleta," je povedal Donald in dodal, da je njegov in Melanijin sin zelo pameten in dober fant, ki je odličen učenec. "Ne moti ga, da je sam, a je oseba, ki se zelo dobro razume z ljudmi."