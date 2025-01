Kriptovalutama TRUMP in MELANIA , ki sta bili izdani pretekli konec tedna in imata uradna blagoslova predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove žene Melanie, so zelo hitro sledili projekti posnemovalcev, ki so zaslutili priložnost za hiter zaslužek. V zadnjih dveh dneh se je tako pojavilo več kriptožetonov z imeni iz Trumpovega kroga, ki so peščici prinesli ogromne dobičke, veliki večini vlagateljev pa ogromne izgube.

Glede na podatke na spletni strani GeckoTerminal, kjer je mogoče slediti cenam tako rekoč vseh kriptovalut in kriptožetonov na trgu, se je od ponedeljka, ko je Donald Trump znova prisegel kot predsednik ZDA, pojavilo več kot 130 različnih kriptožetonov, poimensko povezanih s Trumpovo družino in njegovim drugim predsedniškim mandatom.

Gre sicer za kriptožetone, ki v nasprotju s kriptovalutama TRUMP in MELANIA, ki sta bila uradno promovirana na njunih resničnih profilih na družbenih omrežjih, nimajo zaledja v Beli hiši. Namenjeni so izključno hitremu zaslužku njihovih snovalcev, ki želijo izkoristiti trenutno kriptonorijo, povezano z Donaldom Trumpom.

Kriptožetoni so med drugim poimenovani po Trumpovih družinskih članih (DONJR, IVANKA, KAI, TRUMPJR) ali po izrazih iz Trumpovega kroga (DJT, MAGA, FREED, FIGHT).

V nekaj urah je tisoč evrov spremenil v milijon evrov

Eden najočitnejših primerov jahanja na valovih trenutne obsedenosti tako rekoč celotnega sveta z Donaldom Trumpom je kriptožeton BARRON, poimenovan po 18-letnem sinu Donalda Trumpa Barronu.

BARRON, ki je bil kot kriptožeton 20. januarja, na dan inavguracije Donalda Trumpa, ustvarjen v omrežju kriptovalute solana (SOL), je v le nekaj urah po nastanku v vrednosti poskočil za več kot tisoč odstotkov, nato pa se v manj kot eni uri zrušil za skoraj 90 odstotkov.

Prikaz gibanja cene kriptožetona BARRON na spletni strani GeckoTerminal. Z grafa je razvidno, da je cena kriptožetona nenadoma izredno poskočila in nato zelo hitro tudi strmo upadla. Foto: Posnetek zaslona / GeckoTerminal

Padec je po ugotovitvah poznavalcev na portalu Crypto.news, ki so preverili podatke v verigi podatkovnih blokov, povzročil en sam posameznik, skoraj zagotovo eden od snovalcev kriptožetona BARRON, ki je prodal tako rekoč vse svoje kriptožetone.

Te je kupil za okrog tisoč evrov v kriptovaluti solana, prodal pa jih je za 4.405 enot kriptovalute solana, kar preračunano trenutno znaša skoraj 1,1 milijona evrov.

Kriptovalute, ki pozornost pritegnejo z imeni znanih oseb ali dogodkov, so ogromna past za prepozne vlagatelje

S kriptožetonom BARRON se je po navedbah portala Crypto.news vsaj za zdaj opekla velika večina od skoraj 70 tisoč posameznikov, ki so lastniki digitalnih denarnic, v katerih je mogoče najti omenjeni kriptožeton.

Rekorder med njimi je izgubil skoraj milijon evrov, saj je kriptožeton kupil tik pred zrušitvijo cene za skoraj 90 odstotkov. Vrednost njegove prvotne naložbe, ki je znašala 1,12 milijona evrov, je bila danes zjutraj le še približno 150 tisoč evrov.

Novonastale kriptovalute oziroma kriptožetoni, ki imajo prepoznavna imena, zelo pogosto predstavljajo tveganje za tako imenovani rug pull. Gre za vrsto investicijske prevare, pri kateri vlagatelji množično nakupujejo kriptovaluto, ker pričakujejo, da bo njena cena izrazito narasla, nato pa snovalec kriptovalute nenadoma proda svoje celotno imetje. S tem povzroči nenaden strm padec cene in vlagateljem "spodnese tla pod nogami", saj se vrednost njihovih naložb hitro izredno zmanjša. Dodatne izgube jim povzroči skoraj zagotovljeni učinek domin, saj se vlagatelji v strahu pred nadaljnjimi padci cene kriptovalute odločijo za prodajo svojega portfelja, kar pomeni dodaten negativni pritisk na ceno kriptovalute. Foto: Shutterstock

Za verjetno najodmevnejši primer kriptovalute s slavnim imenom, v kateri je izpuhtel denar tako rekoč vseh vlagateljev, njeni snovalci pa so zaslužili milijone, velja kriptožeton $SQUID, ki je ime dobil po leta 2021 izredno uspešni TV-seriji Igre lignja (Squid Game).



Cena kriptožetona $SQUID je v izredno kratkem času, samo nekaj dneh, narasla za kar 40 tisoč odstotkov, a so vlagatelji zelo hitro ugotovili, da svojih kriptožetonov, s katerimi so na papirju nekateri ustvarili ogromne dobičke, ne morejo prodati.



Snovalci $SQUID so nato izredno hitro prodali vse svoje kriptožetone in se okoristili za okrog tri milijone evrov, s tem pa povzročili tako globok padec cene, da so naložbe vlagateljev po vsem svetu postale tako rekoč ničvredne. Kdo je bil v ozadju projekta, še danes ni znano.

Trump o svojem kriptožetonu "ne ve prav veliko"

V rdečem so tudi danes še naprej tudi tako rekoč vsi, ki so ob prihodu na odprte trge kupili kriptožeton MELANIA, ki ima uraden blagoslov prve dame ZDA.

Kriptožeton TRUMP predsednika ZDA Donalda Trumpa se je v torek zvečer medtem nekoliko okrepil, saj je v le nekaj urah pridobil skoraj 25 odstotkov vrednosti. Nato je ponovno strmoglavil, razlog za to pa je bila torkova izjava Donalda Trumpa, da o svojem kriptožetonu "ne ve prav veliko":